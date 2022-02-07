除了帥還提供四種動力，Skoda Enyaq Coupe iV正式發表

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現今休旅車不僅熱門，消費者更愛具有跑格外型的運動跑旅，而Skoda當然不會錯過這股浪潮，因此於日前推出不少人期待的Enyaq Coupe iV。由於Enyaq Coupe iV是Enyaq iV衍生車型，因此在外觀上有著相同的設計，僅於車尾Enyaq Coupe iV擁有更傾斜滑順的身形線條。
車型編制部分Enyaq Coupe iV規劃60、80、80x三種車型，其中Enyaq Coupe iV 60搭載62kWh電池，擁有177hp(132kW)最大馬力，與31.6kgm扭力峰值，Enyaq Coupe iV 80則是搭載82kWh電池，具有201hp(150kW)/31.6kgm輸出，而Enyaq Coupe iV 80x同樣配置82kWh電池，但動力進一步提升至261hp(195kW)/43.3kgm。除了上述車型Skoda也帶來具有295hp(220kW)/46.9kgm輸出與百公里加速6.5秒的Enyaq Coupe RS iV。
充電方面Enyaq Coupe iV 8等級以上車型，可在快充模式下於29分鐘讓電量從10%充至80%，若使用11kW壁掛式家用充電設備花費6～8小時就能將電量充滿。