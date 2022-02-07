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除了帥還提供四種動力，Skoda Enyaq Coupe iV正式發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-07 12:25:20

除了消息Skoda已多次預告會推出Enyaq Coupe iV，就在日前Skoda也如期的讓Enyaq Coupe iV正式露臉，車型編制方面除了提供兩種電池規格三種動力輸出，也一併帶來讓車迷興奮的Enyaq Coupe iV。

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現今休旅車不僅熱門，消費者更愛具有跑格外型的運動跑旅，而Skoda當然不會錯過這股浪潮，因此於日前推出不少人期待的Enyaq Coupe iV。由於Enyaq Coupe iV是Enyaq iV衍生車型，因此在外觀上有著相同的設計，僅於車尾Enyaq Coupe iV擁有更傾斜滑順的身形線條。

Enyaq Coupe iV與Enyaq iV最大不同就是擁有更流線的車尾線條。
Enyaq Coupe iV與Enyaq iV最大不同就是擁有更流線的車尾線條。
Enyaq Coupe iV風阻係數只有0.234Cd。
Enyaq Coupe iV風阻係數只有0.234Cd。
車艙格局設計與Enyaq iV相同。
車艙格局設計與Enyaq iV相同。
行李廂擁有570公升容積。
行李廂擁有570公升容積。
車型編制部分Enyaq Coupe iV規劃60、80、80x三種車型，其中Enyaq Coupe iV 60搭載62kWh電池，擁有177hp(132kW)最大馬力，與31.6kgm扭力峰值，Enyaq Coupe iV 80則是搭載82kWh電池，具有201hp(150kW)/31.6kgm輸出，而Enyaq Coupe iV 80x同樣配置82kWh電池，但動力進一步提升至261hp(195kW)/43.3kgm。除了上述車型Skoda也帶來具有295hp(220kW)/46.9kgm輸出與百公里加速6.5秒的Enyaq Coupe RS iV。

充電方面Enyaq Coupe iV 8等級以上車型，可在快充模式下於29分鐘讓電量從10%充至80%，若使用11kW壁掛式家用充電設備花費6～8小時就能將電量充滿。

Enyaq Coupe iV續航里程擁有545公里表現。
Enyaq Coupe iV續航里程擁有545公里表現。
除了60、80與80x車型也有295hp的Enyaq Coupe RS iV。
除了60、80與80x車型也有295hp的Enyaq Coupe RS iV。
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