【新竹】嚴選８間高質感咖啡廳 用精緻甜點與閨密共度午茶時光

一杯手沖咖啡配上一塊好吃的蛋糕，難得休假日當然就是要和姐妹們一起賴在咖啡廳呀！本篇文章精選了八間各具特色的新竹質感咖啡廳，不論是韓系網美風、文青廢墟風、日式老宅風甚至是以「洞穴」為概念的咖啡廳都在這裡了，快來一起看看這些新竹必去的咖啡廳吧！

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地址：新竹市東區西大路240號



電話：03 562 1580







同樣是韓系咖啡廳的還有這一家！位在新竹巨城附近的「一想一響」是由老屋再生改造而成文青廢墟風咖啡館，兩層樓的挑高空間、斑駁的水泥牆、懷舊的旋轉樓梯加上綠色植栽的點綴，讓人拍到停不下來呀！ 咖啡館不限時，也有提供插座和WIFI，很適合帶上筆電或是一本書來待上一下午。 一想一響 ｜店家資訊｜地址：新竹市東區西大路240號電話：03 562 1580





地址：新竹市東區中山路40巷26號



電話：0921 777 553



｜店家資訊｜地址：新竹市東區中山路40巷26號電話：0921 777 553





地址：新竹市民權路269號



電話：03 533 8820



B.COFFEEdax



同樣在今年開幕的還有這家隱藏在民宅之中的「B.COFFEE dax」，一大片純白色的牆面加上極簡風的裝潢，難怪一開幕就成為最熱門的網美打卡地，雖然店面不大，不過整體空間十分寬敞愜意，另外，B.COFFEE dax販售的甜點以達克瓦茲為主，酥脆的外皮不會過於甜膩，搭配濃郁的內餡，好吃的讓人停不下來！



｜店家資訊｜地址：新竹市民權路269號電話：03 533 8820B.COFFEEdax同樣在今年開幕的還有這家隱藏在民宅之中的「B.COFFEE dax」，一大片純白色的牆面加上極簡風的裝潢，難怪一開幕就成為最熱門的網美打卡地，雖然店面不大，不過整體空間十分寬敞愜意，另外，B.COFFEE dax販售的甜點以達克瓦茲為主，酥脆的外皮不會過於甜膩，搭配濃郁的內餡，好吃的讓人停不下來！





｜店家資訊｜



地址：新竹縣竹北市華興街142巷5號



電話： 無







The Secret 謐謐位在新竹巨城附近，整間店以白色為主視覺，搭配上些許的金色點綴，不管在哪個角落都超好拍！不只空間漂亮，The Secret 謐謐的甜點跟飲料都在水準之上，特別是塔類的表現，酥脆卻又不會過乾的塔皮讓人吃到停不下來呢！



圖 / IG @shih___food



The Secret 謐謐The Secret 謐謐位在新竹巨城附近，整間店以白色為主視覺，搭配上些許的金色點綴，不管在哪個角落都超好拍！不只空間漂亮，The Secret 謐謐的甜點跟飲料都在水準之上，特別是塔類的表現，酥脆卻又不會過乾的塔皮讓人吃到停不下來呢！圖 / IG @shih___food



地址：新竹市東區中央路310號



電話：03 533 7977



歲月靜好



歲月靜好原本是一台行動咖啡車，也曾經一邊環島一邊販售手沖咖啡，在今年終於選擇在竹北的嘉興路落腳，取名為「歲月靜好」，老闆想要傳達給人一種安心、舒適的感覺，希望大家都能保有對生活的期待，除了用心的手沖咖啡外，店裡各式各樣的蛋糕也都非常好吃！



圖 / IG @jimmylug



地址：新竹縣竹北市嘉興路239號



電話：03 657 6925



｜店家資訊｜地址：新竹縣竹北市嘉興路239號電話：03 657 6925



號稱有著「新竹第一千層蛋糕」的Casa Cafe’ 卡薩咖啡，原本是一家小小的咖啡店，後來開始販售一兩樣千層蛋糕後獲得廣大的迴響，才一步步轉型成現在以千層蛋糕為主的咖啡廳，特別是水果千層，層層堆疊的柔軟餅皮中夾著香濃滑順的鮮奶油以及香甜的水果，難怪開店不到2.5小時就被秒殺，喜歡千層蛋糕的朋友千萬不能錯過！



圖 / IG @f_ooood_



圖 / IG @f_ooood_







｜店家資訊｜



地址：新竹市東區振興路82號



電話： 03 562 0313



圖 / IG @f_ooood_｜店家資訊｜地址：新竹市東區振興路82號電話： 03 562 0313 圖 / IG @ray.kyuu｜店家資訊｜地址：新竹縣竹北市華興街142巷5號電話： 無｜店家資訊｜地址：新竹市東區中央路310號電話：03 533 7977歲月靜好歲月靜好原本是一台行動咖啡車，也曾經一邊環島一邊販售手沖咖啡，在今年終於選擇在竹北的嘉興路落腳，取名為「歲月靜好」，老闆想要傳達給人一種安心、舒適的感覺，希望大家都能保有對生活的期待，除了用心的手沖咖啡外，店裡各式各樣的蛋糕也都非常好吃！Casa Cafe’ 卡薩咖啡號稱有著「新竹第一千層蛋糕」的Casa Cafe’ 卡薩咖啡，原本是一家小小的咖啡店，後來開始販售一兩樣千層蛋糕後獲得廣大的迴響，才一步步轉型成現在以千層蛋糕為主的咖啡廳，特別是水果千層，層層堆疊的柔軟餅皮中夾著香濃滑順的鮮奶油以及香甜的水果，難怪開店不到2.5小時就被秒殺，喜歡千層蛋糕的朋友千萬不能錯過！圖 / IG @f_ooood_圖 / IG @f_ooood_

Susumu位在新竹西大路上的Susumu，是今年九月才剛開幕的韓系質感咖啡廳，整間咖啡廳以純白色系為主，搭配上彩度低、簡約的韓系桌椅及擺飾，大片的落地窗讓整個空間充滿通透感，尤其是下午的夕陽，橘黃色的光線替整間咖啡店增添了浪漫的氛圍，Susumu除了必點的焦糖烤布丁外、各種口味的戚風蛋糕也都超好吃！圖 / IG @beth_daily_圖 / IG @ams_lin｜店家資訊｜地址：新竹市東區民生路58巷8號電話：03 533 6651那顆桔子｜那顆桔子｜瓏之陶咖啡其實是原本在新竹就小有名氣的甜點工作室「那顆桔子Gill’s Baking」及原本隱藏在東門市場三樓的小店共同在創立的，雖然店內空間不大，不過頗有老宅風格的韻味，除了好吃的甜點外，以陶鍋手捻的烘焙咖啡也是店裡的熱門必點！圖 / IG @f_ooood_Daily Ping 平日「Daily Ping 平日」是歌手曾昱嘉所經營的，目前仍在試營運階段所以僅開放現場候位，「Daily Ping 平日」的外觀是一間純白色的玻璃屋，結合「洞穴」的構想，低飽和水泥色彩的牆面與地板連成一體，加上錯落的光影交織在咖啡啡廳裡的各個角落，不僅環境漂亮，店裡也供應各式各樣的甜點及鹹食，是一家內外兼具的咖啡廳！圖 / IG @daily__ping圖 / IG @daily__ping