三金天王蒞臨《食尚》　狠嗆小賴主持方式：不要硬講

《食尚玩家魚肉鄉民》近日邀來三金天王亂彈阿翔，前往他的出生地宜蘭蘇澳大啖美食，第一間就是開業90年的古早味米粉羹，直接帶觀眾進入亂彈阿翔的回憶漩渦。主持人陳零九與賴彥駒（小賴）沒有拜訪過蘇澳，滿心期待亂彈阿翔能帶他們到體驗最道地的宜蘭之旅。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-09 02:00:00
小賴為了配合亂彈阿翔習慣講台語，也用了台語開場及介紹美食，並期許自己也能像亂彈阿翔一樣獲得電視金鐘獎，亂彈阿翔則笑說：「你台語不輪轉，不要硬講。」他透露獲得金鐘主持人獎的秘訣「要誠實才會得獎」，不好吃就說不好吃，笑翻全場。亂彈阿翔也補充搭檔很重要，會丟球就是不一樣，「我有時候不會接，他（節目搭檔）還會自己撿回去」。
接著來到南方澳漁港品嘗最在地的活海鮮，亂彈阿翔坦言南方澳漁港是他小時候生長的地方，但其實很不喜歡自己的家鄉。陳零九疑問怎麼會有人不喜歡自己家鄉，亂彈阿翔笑回：「因為在家鄉很多眼線不能幹壞事，很多事情都會被鄰居傳回家裡，所以小時候一直想離開家，才能自由的呼吸！」並補槍自己這樣比較正常，是別人不正常。
海鮮餐廳擁有60年歷史，亂彈阿翔表示這家餐廳他小時候就在了，小賴提問「招牌都一樣嗎？」亂彈阿翔無俚頭式回答：「名字一樣啦！招牌會換，那麼久時間當然要換」，並辛辣噹小賴「你會不會訪？」小賴聽了笑稱自己被金鐘主持人教訓了，「以後會學翔哥的方式主持」。（編輯：薛羽彤）