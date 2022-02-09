中市長盧秀燕客串《女兵》挨罰20萬 TVBS抗罰成功
TVBS歡樂台晚間8時的「女兵日記女力報到」，因2019年3月8日一段男女主角在台中花博拍攝婚紗照時，巧遇台中市長盧秀燕的劇情，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定為置入性行銷，對聯利媒體開罰20萬元。聯利提告抗罰一審敗訴，不過，二審則認定，原判決理由矛盾，逆轉改判聯利勝訴，撤銷20萬裁罰確定。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-09 12:58:24
一審時，NCC答辯主張，選擇台中花博為拍攝場景並要求盧秀燕配合演出，就是為了增加節目話題性，藉此提高收視率，屬於播送片段所得利益，並非一定要接受市府或台中花博的經費；盧身為市長，平日政務繁忙，仍願意配合演出，於劇中一再強調台中之美及花博價值，屬置入性行銷，依法裁罰無誤。
台北地院行政訴訟庭根據台中市政府函覆內容，認定市府考量盧秀燕若以市長身分配合演出，有助提升花博話題性便同意參與，且市府在該劇播出前已廣為宣傳，更可證明盧配合演出是為增加花博話題性並達到宣傳效果，聯利未依法在節目播送前後明顯揭露置入者名稱或商標，認定NCC裁罰並無違誤，判聯利敗訴。
聯利不服提起上訴，主張盧秀燕客串屬好意施惠關係，與置入性行銷無關，雙方沒有給付報酬或談定任何利益，包括宣傳。
台北高等行政法院認為，TVBS及台中市政府彼此間均無任何對價關係，原判決一方面認為盧秀燕配合演出片段為無償行為，二者之間契約關係應屬無償契約，卻又認為TVBS與盧秀燕「互有報酬關係」，原判決理由明顯有矛盾；NCC召開的諮詢會議並沒有探討對價或有償關係的要件，且未舉證盧秀燕有何對價關係存在，裁罰有違誤，因此廢棄原判決，撤銷20萬元裁罰，全案不得上訴。