高風險交通導護非師生職責　兩教團籲政院跨部會整合

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由於交通導護衍生爭議涉及多個單位，全教總建議行政院成立跨部會專案小組列管，全面清查各學校周邊危險路口，由交通義警協助處理交通導護、學校周遭交通號誌完善設置以及上下學期間的交管處理、強化科技執法等，擬制完整「安心上學專案」。
而全教會今日也公布《關於中小學教師擔任交通導護問卷》，回收的 960 份問卷中，已經不必由學生擔任的有813校，佔比為63.85%，而仍然必須由學生擔任的347校，佔比為36.15%。而教師擔任交通導護狀況，各校作法不一，均不必擔任的有9.16%；由學務處行政同仁負責，其餘教師均不必擔任為12.50%；徵詢教師意願擔任，自由參加為1.88%；未經校務會議直接依輪值表指派，未詢問教師意願為25%；有經校務會議通過輪值辦法，依輪值表直接指派，未詢問教師意願為51.15%。
全教會主張，交通導護應由整方、義交或受訓認證志工擔任教導護輪值表，有意願參加的老師則可以個人身份加入受訓認證，同時指出，導護問題仍困擾多數縣市與學校，但學童上下學的交通安全涉及交通、內政、警政等部門，不應長期讓沒有權力也沒有資源的學校自行承擔。
全教總則建議，應由行政院出面整合相關部會，訂定完整「安心上學專案」，學生、學校教師不應該擔任路口交通導護、 指揮交通，教師執勤範圍應限定學校門口，主責應是照護校園內的學童，另依兒童權利公約，18歲以下不應處於危及身心福社之場所，中小學學生更不應於路口執行交通勤務。
而學校周邊學童行走人數多或交通風險高的道路、路口，應由交通機關設法改善，或增設交通號誌，或設置人行專用道，或設置減速墊，以減少導護人力的需求或降低事故風險。同時，應加強科技執法，降低意外發生。如仍有必要設置交通導護者，應以「義交」擔任，相關費用由中央和地方共同負擔，如以志工擔任，亦應給予相對應的保障。
全教總強調，中小學交通導護衍生爭議仍普遍存在全國各縣市，教育最高主管機關教育部不應持續消極面對，行政院並應盡快進行跨單位協調，以維護學童交通安全，並讓教師回歸教學本務，徹底解決學校交通導護爭議。