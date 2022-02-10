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《天子無憂》趙晨光談昔日武林　今日江湖！

▲《天子無憂》描述一名武狀元劍客，因遭暗算失去內力，在江湖上又會做出怎樣的選擇？（圖／鏡文學）
▲《天子無憂》描述一名武狀元劍客，因遭暗算失去內力，在江湖上又會做出怎樣的選擇？（圖／鏡文學）

生活中心/綜合報導

2022-02-10 18:00:00｜2022-02-10 18:03:12

說到武俠潮流，古龍、金庸兩巨擘可說是無人不知，無人不曉，而武俠在不同時代、環境，給予俠客的意義也各有面貌，武俠武俠，有武亦有俠。一個武俠小說中的主角如果沒有一身高絕的武功，似乎也不夠資格成為主角。但若想一名江湖劍客，忽然失去了一身內力，他會怎樣？或者，把條件設定的再苛刻一些，他本就是天下第一高手，兵器譜上的狀元，這樣的劍客失去內力，又會做出怎樣的選擇？

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《天子無憂》講述的是兵器譜上第一高手易蘭台，遭人暗算失去一身內力後，被迫一路逃亡到烽煙四起的北疆，遇到了影響他一生的劍法，和改變他一生的人。而在經歷了許多波折風雨之後，他身處絕境，對上的，是他平生僅見的敵手。

作者趙晨光為主角易蘭台，塑造為幾分舊日情懷的劍客，他指出從前寫作的武俠小說，雖是同樣發生在古代，但寫作人物的時候，總難免會融入一點現代的理念在裡面。但易蘭台卻又不同，寫他的時候間或會想到「一曲新詞酒一杯，去年天氣舊亭台」這樣的詞句。

除卻主角易蘭台之外，《天子無憂》中還有一個重要的配角，就是江湖中有名的浪子，以一柄銀血霸王槍馳名江湖的莫尋歡。這傢伙在之前的多部作品都有出場，比如《誰許一生悠然》、《賀蘭雪》、《浪跡天涯》等等。有的故事裡交代了他的友人，有的故事裡交代了他的師承，在《天子無憂》裡又補充了一些東西，算是在他的故事中加上了一塊重要的拼圖。當然，如果從前對他並無瞭解，讀《天子無憂》也並無影響。

在《天子無憂》中，還稍微探討了一下親族血緣之間的關係。現代社會裡，很多人有著「生恩不如養恩」的觀念，但古代社會則截然相反，比如雙槍陸文龍的故事，陸文龍從小被金兀術養大，但他得知自己原是宋朝忠良之後，便義無反顧地投入岳家軍麾下。那麼，武俠小說中的人物遇到類似的糾結又該如何處理？想像一下，亦是頗有趣味。

此外，在《天子無憂》中，提到一處世外桃源，裡面有碧湖如洗，千頃蓮花。雖然武俠小說中頗多杜撰，但這一處景致，還真不是作者自己編造的。在金朝時期，出於政治和軍事上的需要修建土城，治所稱為梁魚務（今遼寧省黑山縣薑屯鎮土城子），而在土城旁則有一塊近千畝的湖面，裡面有數萬株蓮花。這就是這一處桃源的來由。很有意思的一點是，梁魚務也是武當真人張三豐的出生地，看來此地與武俠很有緣分。

這個大湖，在今日仍舊存在。幾年前作者來過這裡，當時湖邊只有很少的遊客，蓮花愈發顯得一望無際。遐想一下當年易蘭台他們見到的風景，不知與今日又有怎樣的差別。

原文授權轉載自「鏡文學」文/趙晨光



《天子無憂》於鏡文學官網刊登，閱讀請點>>>https://bit.ly/3tFr0dN

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