比預售價少1萬，發財王牌Toyota Town Ace強勢登場!

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同級最大貨床超能載 最高載重達960公斤 載越多賺越多
Town Ace搭載1.5L直列四汽缸引擎，提供最大馬力98 ps與最大扭力13.7kg-m，並提供手排、自排兩種變速系統，搭配適中車身尺寸與4.9m靈巧迴轉半徑，各種路況都能輕鬆行駛，自由無負擔地穿梭在各地街頭巷弄。此外，透過較寬的車身設計，創造出同級中最大貨床面積，創造出驚人載貨大空間，長寬51 x 34公分的貨運箱，Toyota Town Ace一層可放置高達21個，輕鬆超越同級，別人載兩趟，Town Ace只需要載一趟。除了超大貨床外，Town Ace載重最高可達960公斤，超強載貨力可滿足各種工作型態使用需求。
最精打細算的發財王牌 同級最佳油耗 省油錢更能賺大錢
Town Ace更擁有同級中最佳油耗表現，自排最高可達15.2km/l，手排最高可達14.8km/l，最精打細算的發財王牌Town Ace，不只幫頭家朋友們省油錢更能賺大錢。
Town Ace搭載14吋高強度鋼圈，適用於各種路況，耐操耐用。此外，更標配LED頭燈、LED日行燈與LED尾燈，不僅大幅提升照明度與行車保障，壽命也較鹵素燈組更長，用得更久才能省得更多！Town Ace內裝設計也充滿巧思，駕駛座艙中控台採連通式設計，創造寬闊而舒適的腿部空間，長途駕駛也不易感到疲憊，還能自由便利於兩側上下車。此外，包含駕駛座、副駕駛座置杯架、零錢置物格等多處置物空間，貼心設計深受頭家們喜愛。
完善安全配備 超長保固 專業便利保修服務 打拼生意免煩惱
Town Ace全車系標配雙SRS氣囊，頂規更搭載原廠TSS主動安全防護系統，完善主被動安全配備超越市場上現有小商車框架，不只顧好生意，Town Ace更顧好頭家。Town Ace除了Toyota「耐操好用，品質掛保證」的品牌強項，更提供全車(不含貨床) 4年或12萬公里(以先到者為準)保固，以及貨床2年或5萬公里(以先到者為準)保固，連續準時定保，全車(不含貨床)可再延長至5年或14萬公里(以先到者為準)保固，讓頭家打拼生意免煩惱。另外，Toyota全台共有153個服務據點(大型服務廠加社區型保修站)可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡。預約定保，享60分鐘快速完修服務，保養頻度只要半年或1萬公里(以先到者為準) ，幫各位頭家省下荷包，讓大家有更多時間賺大錢。
Town Ace無論在載貨能力、油耗表現、安全配備、售後保修等方面都超越市場期待，搭配汰舊換新價45.1萬起的價格，現在入主還能享0利率優惠。即日起，Town Ace於和泰汽車全國所屬Toyota展示據點正式展售。消費者可親臨Toyota全國展示據點，實際體驗發財王牌Town Ace的全方位魅力。相關資訊亦可上Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。
註1：汰舊換新價45.1萬元起為鐵床手排等級，此價格已扣除政府汰舊換新補助金額，詳細活動辦法與限制請參閱Toyota官網。
註2：同級車定義為國產車長4,500mm以下之小貨車。
註3：最高載重量係指鐵床手排等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。
註4：公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。
註5：SRS氣囊及各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全國經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。
註6：本項安全配備為木床自排TSS等級搭載。各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽全國經銷商以瞭解車主手冊內容。
註7：新車車身不含貨斗保證為4年或12萬公里 (以先到者為準)，貨斗則提供2年或5萬公里保證(以先到者為準)。各項保證/保固詳細內容及限制請洽全國經銷商以瞭解車主服務手冊、保固手冊或保固卡內容。
註8：「連續準時定保送5年14萬公里全車延保」，其活動限制為：2019/1/1起新交車車主(限自用&租賃)，自交車日起算至5年或14萬公里(以先到者為準)前，連續每6個月內均回Toyota經銷商服務據點(含服務廠及保修站)實施定保套餐之車主(排除營業車)，可免費再享第5年或14萬公里(以先到者為準)全車延長保證「經濟版」，保證項目同新車保證(台灣本地加裝之用品配件及小型商用車部品等除外) ，活動詳情https://www.toyota.com.tw/Toyota_Loyalty_Program/#/section-2。
註9：限里程數4萬公里內，需事先預約定保，且該據點有快速定保車位，又該車位無被使用，60分鐘不包含保養以外之維修/檢查時間。
註10：如嚴苛條件用車者(載重/經常低速長距離行駛)，建議每3個月或5千公里(以先到者為準)回廠保養。
註11：2022年2月10日起至2022年2月28日購買Town Ace，得申請貸款總額上限18萬元，期數上限12個月。經銷商及指定貸款企業保有審核之權利，且不得與其他貸款優惠專案併用。本優惠方案之分期付款與現金付款之建議零售價相同，但實際交易價格、最高貸款總額與期數由買賣雙方各自依交易條件內容協商議定之。本活動不適用於租賃、政府機關及專案批/標購者。詳細活動辦法與限制請參閱官網。
註12：車輛規格及配備皆以實車為準。