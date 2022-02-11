輕商用車王者之爭 ─ CMC Veryca VS Toyota Town Ace

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台灣的輕商用車平均每年都有超過15,000輛左右的銷售量，在此之前幾乎就是由中華汽車的Veryca車系寡占此市場，在前三個年度分別賣出了14,349 輛15,456 輛16,367 輛，平均每個月可以賣超過1200輛，不僅是輕商用車王者，就算放在總體汽車市場中，也都是可以佔據年度總銷售榜前五名的佼佼者，如今Town Ace先以貨車打頭陣在台上市後，市場勢必將會有劇烈改變，而且和泰汽車一口氣就將年度目標訂在10,000輛，可說是來勢洶洶，面對Town Ace挑戰，Veryca是否就毫無抵禦之力，我們就先由傳統貨車的部分來比較看看。
首先在車身與貨斗尺碼，以及載重能力部分，新上市的Town Ace木床車型基本尺寸為4310x1705x1920mm，鐵床版為4275x1675x1920mm，軸距為2650mm，都略大於Veryca，較大的尺碼換來更好的車內空間與運載空間，Town Ace無論鐵床或木床設置，貨斗的可運載面積也都大於Veryca，而載重部分，依照不同車型設定載重都略有不同，但Town Ace的全車系載重皆在900kg以上，更強的運載能力，對於商用車買家來說的確擁有更好的吸引力，加上台灣人一向有〝同價位選大台〞的購車習慣，這對尺碼相對較小的Veryca真的是略為吃虧。當然尺碼較小也非全然沒優勢，面對台灣許多狹窄的巷弄，Veryca就可靠尺碼換來更靈巧的穿梭能力。
| 車型
| Town Ace木床
| Town Ace鐵床
| Veryca A190
| VerycaA210
| 車身尺吋
| 4310x1705x1920mm
| 4275x1675x1920mm
| 4190x1580x1910mm
| 4280x1590x1900mm
| 軸距
| 2650mm
| 2650mm
| 2610mm
| 2610mm
| 迴轉半徑
| 4.9m
| 4.9m
| 4.9m
| 4.9m
| 車型
| Town Ace木床手排/自排
| Town Ace鐵床手排
| Veryca A190鐵床手排
| Veryca A190木床手排/自排
| VerycaA210木床手排/自排
| 貨斗尺吋
| 2445x1585mm
| 2430x1585mm
| 2306x1481mm
| 2306x1481mm
| 2410x1481mm
| 貨斗面積
| 3.88平方公尺
| 3.85平方公尺
| 3.42平方公尺
| 3.42平方公尺
| 3.57平方公尺
| 載重
| 930kg/920kg
| 960kg
| 830kg
| 774kg
| 950kg
| 空車重
| 1170kg/1180kg
| 1140kg
| 1070kg
| 1126kg
| 1150kg
| 總重
| 2100kg
| 2100kg
| 1900kg
| 1900kg
| 2100kg
動能表現上，Town Ace與Veryca都是搭載1.5升自然進氣引擎，主要販售的木床車型也都有自排與手排選項，本次試駕的都是自排車型，兩者動力輸出數據幾乎一模一樣，Town Ace具備98PS最大馬力與13.7kgm最大扭力，Veryca則有97.9PS最大馬力與13.7kgm最大扭力；若是單以配重100kg的狀態下行駛，Veryca在基本空重略輕下，跑起來的確略輕盈些，而且路感與過彎的可控性也表現略佳些許，但整體來說，兩者的動能表現差距並不會太大，但在油耗部分，Town Ace憑藉世代較新，搭配手排可創造14.8km/L之平均油耗表現，自排車型還進步15.2km/L之同級最佳表現。
| 車型
| Town Ace手排自排
| Town Ace木床/鐵床手排
| Veryca A190鐵床手排
| Veryca A190木床手排/自排
| VerycaA210木床手排/自排
| 引擎形式
| 直列四汽缸 DOHC 16汽門 Dual VVT-i雙連續可變汽門正時控制系統
| 直列四缸16汽門多點噴射
| 排氣量
| 1496c.c.
| 1488c.c.
| 最大馬力
| 98PS/6000rpm
| 97.9PS/5500rpm
| 最大扭力
| 13.7kgm/4400rpm
| 13.7kgm/4500rpm
| 平均油耗km/L
| 15.2
| 14.8
| 13.2
| 13.4
| 12.5
| 12.8
| 12.7
進入座艙，兩款車都是以實用為依歸，沒有什麼豪華鋪陳，配備上也都大同小異，世代較新的Town Ace，中控台設計稍微新穎些，且將排檔機構設於中控台上，將車艙中央下部空間給空了出來，增加了些許橫向的腿部空間，但兩者都是採前輪置於車頭前緣的設計，前輪拱影響腿部空間的硬傷都存在，只是車身尺碼較大的Town Ace，讓此硬傷稍微和緩些，使得Town Ace整體空間表現的確也較突出；另外值得一提的是，Town Ace的座椅是採頭枕連接椅背的一體化設計，而不是Veryca所採用之頭枕、椅背分離設計，對於背部與頭部的支撐效果較好，Town Ace的座椅填充泡棉也稍厚實些，對於乘坐舒適性有所提升，加上人體工學較好的方向盤相對位置，讓Town Ace在舒適性上較為討喜。
安全面，Town Ace全車系標配VSC車身穩定控制系統與雙前座SRS氣囊，而在頂規車型則增配TSS系統，內含了PCS預警式防護系統〈預警式防護警示功能/煞車力道輔助功能/主動煞車輔助功能、附行人、自行車手偵測〉、LDA 車道偏離警示系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統、油門踏板誤踩抑制系統、前車駛離提醒等輔助系統，在商用車領域中此等安全配置算是相當高水準，只是這些安全系統若能可以更落實在所有等級車型上，當然會更好。
而Veryca在2018年改款後，已把ASC車身動態穩定系統與HSA陡坡起步輔助系統都納入全車系標準配備，但在氣囊部分則僅有在部分高規車型上列為標配，但憑藉著台灣自主開發能力，包括：盲區偵測警示系統(BSW+RCTA)、FCW前方碰撞警示、LDW車道偏移警示、PCW行人預警、SDA車距警示、FCDA前車啟動提示等主動安全輔助系統都列在選配清單中，車主可依需求增配，在這部分的選配彈性就比Town Ace來的高些。
新上市的Town Ace建議售價自49.9萬起至56萬，除了基本配置貨斗的貨車外，和泰汽車也提供其他載台的客製化服務，以滿足消費者需求；而車系陣容與後續客製載台服務相當健全的Veryca的入門價較低，自47.7萬起，至四驅頂規的57.2萬，面對Town Ace強力挑戰，Veryca價格上仍略有優勢，加上長年累積的口碑與市場流通性，以及銷售時間較長，後續維護的省錢空間彈性也會大一些，這些特色對於務實打拼的商用車使用者來說仍有一定的吸引力，這個族群向來精打細算，能省一千就是一千。此外，Veryca也還有同級車唯一的四輪驅動車型選項，也給予消費者另一種不同選擇。
新上市的Town Ace建議售價自49.9萬起至56萬，除了基本配置貨斗的貨車外，和泰汽車也提供其他載台的客製化服務，以滿足消費者需求；而車系陣容與後續客製載台服務相當健全的Veryca的入門價較低，自47.7萬起，至四驅頂規的57.2萬，面對Town Ace強力挑戰，Veryca價格上仍略有優勢，加上長年累積的口碑與市場流通性，以及銷售時間較長，後續維護的省錢空間彈性也會大一些，這些特色對於務實打拼的商用車使用者來說仍有一定的吸引力，這個族群向來精打細算，能省一千就是一千。此外，Veryca也還有同級車唯一的四輪驅動車型選項，也給予消費者另一種不同選擇。