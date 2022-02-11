【試駕】殺手來襲! Toyota Town Ace啟動國產輕商用車版塊轉移

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長期以來國產輕型商用車市場幾乎被中華商車所壟斷，放眼所及滿街跑的幾乎只有Veryca跟Delica這兩款，搞不好還有人覺得是不是國內只有這兩款國產商車在賣，即便有少數品牌想跳進這塊市場分些肉湯喝喝，不過中華商車仍靠著實惠價格與完備後勤體系獲得多數頭家的青睞。
但自從國產車龍頭和泰汽車在2021年的第一季公布新車引進計劃時，其中之一的輕型商用車Town Ace正是衝著Veryca而來，雖然兩者的屬性相同都屬於輕型商車，但在世代新舊、配備差異、安全防護、載貨容積乃至品牌形象皆是Town Ace佔了上風，這也造就了這款車在預售階段的兩個月內就累積超過3,300張訂單，等同直接搶走了Veryca的大片江山，這也解釋了沒有改款計畫的Veryca近期仍在電視廣告上大量曝光的原因。
和泰汽車為了讓消費者更了解Town Ace的產品特色，特別在年前規劃了媒體試駕讓我們來看看這款新世代輕型商用車有何特色與優勢，在外觀上Town Ace是標準的商車扮樣，不過在細節上與Veryca相比運用些許圓滑角度潤飾後呈現出更多一分的親切感，雖然後方同樣是傳統貨床架構較無法有革命性的突破，但至少頭燈、日行燈、尾燈皆已LED化，對一部定位在50萬左右的輕型商車來說算是相當突破性的改變，輪圈大小也直接給足至14吋，再來就是車門邊多了玉山元素的彩色車貼點綴，使得Town Ace在更為圓滑的面容下賦予更多的現代感受。
這次試駕的是Town Ace自排木床版本，因此後方貨架採用的是黑色塗裝貨斗樣式，這組木床在製作工法上也其他品牌有所差異，使用的是天然木材烘乾的實木製作而成，雖然成本較高但卻擁有質輕、高強度、耐衝擊的特性，而且在維修時也可針對單一木條進行更換，相較之下未來的養護成本可降低許多；另外3.88㎡的貨床面積在同級中最為寬大，載重量更可達到920公斤，若選擇的是鐵床版則可將載重量提升至960公斤，其材質採用的是鍍鋅鋼板搭配防鏽工法，車重部分也較木床自排版少了30-40公斤，不過鐵床版目前僅有單一手排選項，選購時須另外考量業務與駕駛需求是否合適。
Town Ace的車艙鋪陳同樣是以大量的塑料材質作為耐用的第一考量，不過細節上卻利用些小巧思讓駕駛在操作上更為便利，例如採一體成形的座椅比起分離式的設計在座椅滑移時能讓腰部與頭部保持在一直線上，不會有椅背在前頭枕在後造成舒適度不佳的困擾；再來就是將排檔座安置在中控台下方的設計，此一方式大幅增加車艙的空間使用率，駕駛的右大腿外側也不會受到排檔座擠壓，並藉由地板平底化讓駕駛在某些不宜從左側下車的環境能更方便的從右側進出，並在儀表台及手煞車座上皆設有置杯架及置物盒功能，不讓飲料及一些零散小物有隨意滑動的機會，再來就是儀錶板雖然同樣以類比指針的方式呈現，不過右側黑底白字的資訊顯示幕能提供時間、檔位、油量、里程等基本訊息，左側在引擎發動前會顯示TSS主動安全系統的功能燈號，雖然這些燈號在新一代轎車上已相當常見，不過在輕型商車上看到這麼多功能的倒是頭一遭。
提到主動安全也是Town Ace強打的賣點之一，這次試駕的頂規木床自排車型則配置有TSS主動安全系統，包含PCS預警式防護、LDA車道偏離警示、AHB智慧型遠光燈，加上避免誤踩油門的主動煞車誤踩抑制系統，以及未注意前車駛離會發出警示音的提醒功能都是減少駕車負擔的貼心配備，搭配原本就列屬標配的雙安全氣囊、車輛穩定控制、循跡防滑、ABS、EBD、BAS等共20項主動安全防護，對以往較不注重安全配備的輕型商用車而言算是相當夠誠意的配置。
動力部分搭載的是1.5升四缸自然進氣引擎，最大馬力為98匹，扭力峰值為13.7公斤米，與競爭對手Veryca在數據對比上幾乎平分秋色，由於動力輸出並無特別放大，這款四速自排變速箱在檔位切換前會將轉速拉高以獲取更多的馬力輸出，但為了追求更趨近平常的使用情境，原廠特別在貨斗上加了100公斤重的沙袋，一般平路油門順順踩還算輕盈，到了爬坡路段就能感受到引擎賣力運轉的高亢聲浪傳入車艙內，與有安裝隔音棉的轎車相比真是天與地的差別。
雖然不到百匹馬力但爬起坡仍在可接受範圍內，引擎與變速箱的配合算的上柔順，不太有手排車離合器放太快的頓挫感，具備ESP電動輔助的方向盤轉起來也沒有奇怪的機械感，少數可挑剔之處的在於後方乘載的重量過輕，採用葉片彈簧的後軸會帶來多餘的彈跳，若是以正常使用狀態下以重物來減緩回彈速度相信會更舒適些，但對不黯手排操作的駕駛來說仍是輛極易上手的輕商車。
Town Ace的推出絕對是輕型商用車級距中的一枚震撼彈，尤其Town Ace配備多是以原裝配件為主而非額外改裝，在系統整合度上便已高出一截，同時還可依不同的營業需求對車體進行各項需求的改裝，無論是需要升降尾門、帆布棚架還是冷藏/保溫廂等皆有提供，而且還針對改裝套件提供1年2萬公里至4年12萬公里不等的保固服務，如此一條龍的規畫亦能省去消費者在外找尋改裝業者的麻煩事，只能說和泰汽車終於補齊國內汽車市場的最後一塊拼圖，想一統江山的野心不言可喻。
| Toyota Town Ace木床自排TSS版規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,310/1,705/1,920
| 軸距(mm)
| 2,650
| 車重(kg)
| 1,180
| 貨台長(mm)
| 2,445
| 貨台寬(mm)
| 1,585
| 引擎型式
| 四缸自然進氣汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,496
| 最大馬力(PS/rpm)
| 98 / 6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 13.7 / 4,400
| 變速系統
| 4速自排
| 傳動型式
| 後輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 葉片彈簧
| 輪胎尺寸
| 175 R14
| 平均油耗
| 15.2 km/l
| 售價
| 56萬元