高尿酸也易中風、心肌梗塞！地雷不只海鮮，醫教4招趁早改善。

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盧泰潤醫師表示，高尿酸從普林而來，普林是身體正常組成的成分，經代謝形成尿酸，從糞便、尿液排出，因此產生太多的尿酸，或是排出的太少，特別是腎臟代謝的太少，累積過多便會形成所謂的高尿酸。
高尿酸大多無症狀，但日久未改善，便會形成結晶卡在關節，形成所謂的痛風，關節處會出現紅腫熱痛的情況，尤其是手腳末梢的小關節。而這些結晶也容易卡在泌尿系統，若是卡在腎臟就會形成腎結石，出現血尿、腰酸背痛等症狀，久未改善、日積月累便可能更進一步形成尿酸性腎病變，患者的腎臟功能將逐漸下降，甚至到需要洗腎的地步。
醫師也表示，高尿酸被列為第四高，與高血糖、高血壓、高血脂並列討論，最主要的原因就是因為和三高一樣，同為現代人常見的文明病，且就台灣而言，因多帶有南島語系種族基因，罹患高尿酸的風險也比其他國家來得高，有時甚至可位居世界第一。而不少研究也觀察到高尿酸的患者，也同三高有相當高的機率發生中風、心肌梗塞等心腦血管疾病，被列為獨立的風險因子，也有部分研究發現可能提升罹患泌尿道系統癌症風險，雖然確切的關聯性尚有待進一步釐清，推測與形成自由基傷害有關，不過單從生活習慣來看，高尿酸和三高確實也都有共同的風險因子。
高尿酸地雷不只海鮮，４種食物都要注意！
盧泰潤醫師表示，高尿酸的風險因子大部分如三高，包括基因遺傳、年齡老化、缺乏運動、缺乏飲水、飲食不均等，而不少民眾對於高尿酸、痛風等最常聯想到的就是海鮮，會多著重在避免海鮮過多攝取，但其實紅肉也含有較高的普林、啤酒和果糖也會影響尿酸代謝，例如手搖飲，這些都是需要一同留意的，而非單單不吃海鮮。至於早期被廣為流傳關於黃豆、香菇等植物性普林，則據現有研究與痛風沒有關聯。另外，肥胖是三高及各種疾病的常見風險，對於高尿酸也是如此，其會影響代謝功能、阻礙尿酸代謝，也需注意。
防高尿酸引中風、心肌梗塞，醫教4招趁早改善！
盧泰潤醫師表示，高尿酸和三高一樣，在初期尿酸偏高時可透過日常改善逆轉、降下尿酸，但若拖久了形成尿酸性腎病變、洗腎等較嚴重情況時，常見就需藥長期以藥物控制。因此提醒，民眾日常應盡可能保持良好的飲食習慣，多吃蔬果、多喝水取代手搖飲，並培養運動習慣增強基礎代謝，而若已發現尿酸偏高、有高尿酸情況，更應盡可能避免海鮮、紅肉、啤酒、手搖飲等相關風險，除此之外也可以適度的多補充維生素C含量較高的食材或營養食品，如芭樂、奇異果等，有助尿酸代謝。在良好的生活形態下，不僅有助避免高尿酸，同時也有利防範三高、中風、心肌梗塞等各項疾病。
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