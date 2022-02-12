李善彬爬山累壞「好想男朋友」 感傷：想跟李光洙一起來
韓劇《酒鬼都市女人們》的衍生實境節目《山友都市女人們》昨（11日）開播，找來戲劇女主角們李善彬、韓善伙、鄭恩地出演，3人將造訪登韓國許多名山。李善彬爬山看見美景有感而發，坦言想和愛人（李光洙）來一趟。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-12 17:00:00｜2022-02-12 17:21:05
韓善伙登山經驗比李善彬、鄭恩地多，被推舉為隊長帶領大家登頂，李善彬自認體力不好，打預防針提醒姊姊們「在山上會常常躺下」，更說自己會脫隊，鄭恩地、韓善伙聽完都表示不會等她，她著急對姊姊們瘋狂撒嬌，希望她們不要丟下自己先走。
李善彬看著美景感觸突發：「這以後想要跟我愛的人一起來。」鄭恩地回嗆：「所以妳不愛我們？」李善彬則含糊回「愛啊愛啊」，有對象的她自嘲「這我能回答嗎」，雖然未明說愛人是誰，但李善彬早已公開大方認愛李光洙數次，3人聊到感情，態度相當自然。
節目更開玩笑問李善彬：「是因為愛的人就是理想型嗎？」恩地認為理想型跟愛人往往都不同，李善彬也認說「這話非常正確」。《山友都市女人們》2月12日起每週六在愛奇藝國際站、friDay影音更新播出。