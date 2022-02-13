台灣首名女導演辭世 陳文敏享嵩壽103歲

據中央社報導，台灣電影史首名女導演陳文敏在夏威夷過世，享嵩壽103歲，她的兒子陳炎生證實此消息，透露難忘母親曾在父親受傷時挑起家計重擔，四處播映自編自導的電影養活全家人。陳文敏擅拍台語苦情片，尤其是揭發世間薄倖情郎、婆媳鬥爭和先生外遇的禁忌話題，論起當今本土八點檔灑狗血劇情，陳文敏才是開山鼻祖。





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陳文敏本名陳粉，1920年台灣日據時代出生於台灣三重地區的望族，兒時就讀日本殖民政府的公辦學校，學習日文和算術，15歲上漢文班接觸到《薛仁貴征東》、《薛仁貴平西》和《南唐演義》等中文章回小說，也奠定她電影路的創作基礎。





1950年代中期，陳文敏和先生林辛全獲得一筆家產，興建「大明戲院」和開辦「大明電影製片社」。1957 年陳文敏正式執導電影，選擇成本低的時裝片《茫茫鳥》為處女作。之後她開啟本土倫理悲情題材之路，自編自導包括《茫茫鳥》、《苦戀》、《妖姬奪夫》、《可憐的媳婦》和《乞丐招女婿》等片，當時都相當賣座。





陳文敏從戲院老闆變身導演，深知打動觀眾電影才能賣錢，選擇強烈衝突、賺眼淚的題材，她的苦情片《貧家女》，當時報上的電影廣告詞是：「集父愛、母愛、兄弟姐妹愛、夫妻之愛、友情之愛於一爐；有真情、痴情、假情、無情、苦情、姦情、恨情之大成。」，比起台灣當今本土八點檔還熱鬧。遺憾的是陳文敏的丈夫後來遭遇車禍，她日夜在醫院看護，將公司交給負責經營的幾位經理。未料3個月她回到公司後卻債臺高築，不久戲院倒閉，面對鉅額債務和醫藥費，她籌資執導最後一部片《乞丐招女婿》，影片完成，她帶長子搬著放映機全省巡迴放映，但無法賺足下部片的製作費，只好終結導演之路。





陳炎生對中央社表示，母親近幾年已進入安寧照護階段並定居於夏威夷，在3名醫生孫子的照護下度過晚年，於美國夏威夷時間11日上午辭世。他回憶，「小時候因為要在全台灣露天電影院放映，哥哥姊姊都要提著大包小包追火車。我媽媽是個不服輸的人，就這樣養活一家」。



