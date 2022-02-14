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沒喝完的藥水放冰箱？母湯！醫師示警：「反而影響濃度與藥效！」

沒喝完的藥水放冰箱？母湯！醫師示警：「反而影響濃度與藥效！」
沒喝完的藥水放冰箱？母湯！醫師示警：「反而影響濃度與藥效！」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-02-14 10:01:06

每次感冒到醫院看診後，都要遵照醫囑用藥，而有時候藥水還沒吃完就痊癒了，那麼剩餘的藥水該如何處理呢？不少人都會選擇將藥水放進冰箱保存，留著下次再服用，或是直接倒進馬桶、水槽等。對此，小兒科醫師陳映庄在臉書粉專「陳映庄醫師的育兒資訊站」上發文，破解相關迷思，並教民眾妥善處理不同類型的藥物的正確方法。

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▲ 把喝不完的藥水冰起來，會造成藥水變質。

迷思1：藥水和食物一樣，放冰箱可以保存比較久？

許多民眾認為冰箱冷藏可以讓食物儲存更久，所以也會把藥水放進冰箱保存。不過，藥水並不是食物，除了少數有特別註明必須要冷藏的藥水之外，絕大多數的藥水只要放在室溫及避免陽光直接照射的地方即可，若是低溫冷藏反而會讓藥水沉澱結晶變質，影響濃度和藥效。

迷思2：藥水冰冰箱，留著下次吃？

也有民眾認為感冒好了之後，把吃不完的藥物丟掉很可惜，因此選擇放進冰箱保存，以便下次使用。由於藥水放進冰箱反而會縮短它的壽命，所以開封後的藥水應放在室溫和避光的地方，一般可以保存一個月，在這期間若有相同症狀，就可以拿來應急使用，但如果持續有狀況還是建議盡快就醫。若藥水開封超過一個月，就必須立即丟掉。至於尚未開封的藥水，可以參考瓶身的保存期限即可。

圖／翻攝自 陳映庄醫師的育兒資訊站臉書
圖／翻攝自 陳映庄醫師的育兒資訊站臉書
▲ 把藥物倒進馬桶或水槽會污染環境或海洋。

圖／翻攝自 陳映庄醫師的育兒資訊站臉書
圖／翻攝自 陳映庄醫師的育兒資訊站臉書
▲ 處理廢棄藥品的正確方式。

迷思3：直接把藥水倒進馬桶或水槽沖掉就行了？

醫師強調，絕對不可以將廢棄藥品若倒進馬桶或水槽，因為這樣做會造成環境汙染。醫師專門教3招正確處理方式：

1、「藥丸、錠劑、膠囊」類只需裝進夾鏈袋，當作一般垃圾丟棄即可；

2、「藥水、咳嗽糖漿」類需先將藥水倒入夾鏈袋內，包含洗藥水瓶的水，再加入可以吸水的物品，例如茶葉渣、用過的衛生紙、小孩的尿布等，接著把夾鏈袋封緊，作為一般垃圾處理，而瓶子則可以回收；

3、至於「特殊管制藥品」，像是抗生素、荷爾蒙、抗癌藥物跟免疫抑制劑，醫師建議民眾拿到醫院或藥局的藥品回收站，交由專業人員協助處理。

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