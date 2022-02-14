沒喝完的藥水放冰箱？母湯！醫師示警：「反而影響濃度與藥效！」

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迷思1：藥水和食物一樣，放冰箱可以保存比較久？
許多民眾認為冰箱冷藏可以讓食物儲存更久，所以也會把藥水放進冰箱保存。不過，藥水並不是食物，除了少數有特別註明必須要冷藏的藥水之外，絕大多數的藥水只要放在室溫及避免陽光直接照射的地方即可，若是低溫冷藏反而會讓藥水沉澱結晶變質，影響濃度和藥效。
迷思2：藥水冰冰箱，留著下次吃？
也有民眾認為感冒好了之後，把吃不完的藥物丟掉很可惜，因此選擇放進冰箱保存，以便下次使用。由於藥水放進冰箱反而會縮短它的壽命，所以開封後的藥水應放在室溫和避光的地方，一般可以保存一個月，在這期間若有相同症狀，就可以拿來應急使用，但如果持續有狀況還是建議盡快就醫。若藥水開封超過一個月，就必須立即丟掉。至於尚未開封的藥水，可以參考瓶身的保存期限即可。
▲ 把藥物倒進馬桶或水槽會污染環境或海洋。
▲ 處理廢棄藥品的正確方式。
迷思3：直接把藥水倒進馬桶或水槽沖掉就行了？
醫師強調，絕對不可以將廢棄藥品若倒進馬桶或水槽，因為這樣做會造成環境汙染。醫師專門教3招正確處理方式：
1、「藥丸、錠劑、膠囊」類只需裝進夾鏈袋，當作一般垃圾丟棄即可；
2、「藥水、咳嗽糖漿」類需先將藥水倒入夾鏈袋內，包含洗藥水瓶的水，再加入可以吸水的物品，例如茶葉渣、用過的衛生紙、小孩的尿布等，接著把夾鏈袋封緊，作為一般垃圾處理，而瓶子則可以回收；
3、至於「特殊管制藥品」，像是抗生素、荷爾蒙、抗癌藥物跟免疫抑制劑，醫師建議民眾拿到醫院或藥局的藥品回收站，交由專業人員協助處理。
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