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NBA／6年前的今天　LaVine擊敗Gordon衛冕灌籃大賽冠軍

▲Zach LaVine和Aaron Gordon在場上交手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Zach LaVine和Aaron Gordon在場上交手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-14 14:52:28

6年前的今日，當時效力於明尼蘇達灰狼的Zach LaVine和和當時效力於奧蘭多魔術的Aaron Gordon在全明星灌籃大賽中，上演了頂經對決，兩人交過四輪的正面灌籃較勁，最終由LaVine拿下冠軍，完成二連霸，讓人回味無窮。

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當時聯盟灌籃大賽陷入瓶頸，不管是灌籃質量還是各種噱頭似乎都已經被用盡，難以吸引球迷的眼球。不過當晚兩人的頂尖對決的確讓人大開眼界，LaVine的各轉罰球線暴扣，以及Gordon的別具巧思、又兼具肢體難度的花式冠，讓人喻為是史上最佳的灌籃大賽。

當時兩人前兩扣就已經讓現場驚呼連連，尤其是Gordon飛越「魔術龍」的高難度坐扣，讓整個球場都陷入到沸騰狀態。兩人前3扣都得到50分的滿分成績，因此只能進入第4循環分勝負。

當時Gordon使出一次將球拉到後腦勺的拉桿灌籃，但是並未獲得評審青睞，僅獲得47分；而LaVine則是趁此機會終結比賽，使出罰球線起跳的胯下換手灌籃，抱走冠軍。

而在6年過去之後，LaVine如今已成長為一名球星，並帶領公牛成為東區強權；而Gordon則是在金塊成為一名優質角色球員，在明星中鋒Nikola Jokic身邊發揮著自己的天賦。

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