又傳！看來Volkswagen Beetle以電動車回歸可能性頗高
雖然Volkswagen Beetle已停產，但關於Beetle早在多年前就有傳聞會以電動車方式回歸，甚至原廠還於2019年法蘭克福車展展出和eClassics合作的電動版Beetle，而近日Volkswagen則表示Beetle可能會以電動車方式重返。
Carture 車勢文化
2022-02-15 00:25:20
長達80年歷史的Volkswagen Beetle在2019年正式和消費者道別，但其實在此之前就有傳聞Volkswagen有意讓Beetle以電動車身分繼續在市場奔馳，不僅如此於2019年法蘭克福車還推出與eClassics合作的電動版Beetle，之後又陸續和eClassics合作帶來電動版T1與T2等經典車，由此可見Volkswagen有意讓旗下經典車回歸。
關於Beetle日前Volkswagen在接受訪問時，便透露Beetle有可能會以電動車身分回歸，加上2020年時Volkswagen註冊e-Beetle商標，種種跡象看來電動版Beetle的可能性頗高。倘若真推出電動Beetle，以Volkswagen現今規劃來看，電動Beetle將會是屬於搭載MEB平台的ID家族一員。至於造型設計從ID. Buzz與先前與eClassics合作的T1、T2來看，電動Beetle應也會採復古經典造型。