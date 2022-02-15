嗨過情人節卻吵翻！她「舔手指」成導火線 網：那是精華
昨（14）日情人節，許多民眾會跟自己的另一半共度甜蜜晚餐，但一名女網友卻分享，自己與男友在吃情人節晚餐時，因自己習慣性的「舔手指」，讓男友傻眼直呼「有必要這麼窮酸？」，兩人因此吵架並且不歡而散，特殊的吵架理由，讓不少網友笑回「手指上的都是精華！例如奇多」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 13:13:06｜2022-02-15 13:13:58
根據原po於《爆廢公社》表示，自己跟男友過情人節時點了必勝客來吃，因自己習慣吃完炸物後「舔手指」，不料，男友卻相當驚訝對她說「有必要這麼窮酸嗎？想吃我再買就好了」，於是兩人便開始吵架，最終情人節預先規劃的行程也全泡湯，讓原po相當難過。
貼文曝光後引發熱議，許多網友認為男方不夠尊重女友，「講窮酸有夠難聽，每個人習慣不一樣，不懂尊重就早點放生」 、「這樣就跟妳吵，以後更有各種理由跟妳吵，相愛很簡單，相處才最難」、「我很喜歡一些渣渣耶！例如鹹酥雞袋子下方，有一些麵衣油渣脆脆香香的」、「手指上的都是精華！例如奇多」、「我連紙盒都舔耶⋯」。
但也有不少人理性分析，「看你怎麼舔，如果ㄧ隻還蠻性感若是5隻....」、「用衛生紙擦乾淨不好嗎？手指除了油還沾滿口水，看到會很想叫對方去洗手」、「舔手指真的蠻不衛生的，可以用紙巾或是去洗手啦～只是他說話也太直白了」。（編輯：鍾怡婷）