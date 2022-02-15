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《妖怪法則》道出小人物心聲　反骨角色如何闖出一片天？

▲《妖怪法則》以詼諧反諷的手法，寫出年輕人的叛逆與自我成長。（圖／鏡文學）
▲《妖怪法則》以詼諧反諷的手法，寫出年輕人的叛逆與自我成長。（圖／鏡文學）

生活中心/綜合報導

2022-02-15 15:00:00

人類對怪奇的追求，讓妖怪成為不朽素材，台灣本土不乏許多有趣且怪奇、帶有濃厚鄉土色彩的民俗傳說，特殊人文風情與多元族群造就本土異於西方世界的妖怪傳奇，妖怪基於可以綺麗淒美，亦可搞笑逗趣，更能聳動駭人。善於描繪該領域的Lameir，其《妖怪法則》敘述八大妖怪族裔在眾神之島脫穎而出，他們相互競爭，與人類社會達成完美平衡，隱藏真實身分，原因無他，因為統領台灣所有妖怪的妖神「儷」執意如此。

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在《妖怪法則》中，上古妖怪存活於人間與地獄之間幽暗狹間帶，妖怪與人類本來應無所交集，然而強大的儷在陰錯陽差下嚐到人類烹煮的熟食，驚覺過往賴以為生的野味竟是如此不堪入口。為了滿足口腹之慾，儷決意讓所有妖怪搬入人類社會。

儷的決定無關族群利益，純粹是「妖以食為天」的生理慾望。為求合情合理取得美食，她制定寶典《妖怪法則》，告誡族人不被人類發現身分的妖怪才是優秀妖怪，妖怪與人類就此和平共存。而或許是惟恐天下不亂的性格，儷舉辦妖神選拔，讓八大妖怪氏族選派代表進行生死鬥，勝者將獲得她的祝福，成為強大妖怪。

Lameir筆下的主角「許昭威」，是一個向來被族人瞧不起的年輕狼人，他不夠精明，沒有帥氣外表與遠大抱負，更不曾想過超越旁人展現自我，十足不具主角光環的角色，卻也是一個最像平凡你我的角色。

這樣的渺小人物太過平凡，無法引起你我傾慕，卻能產生共鳴「是的！我也不想做，但我沒辦法！」、「能多混一天，誰要勤勞？」主角微弱又不堪的抱怨無疑道出現代人心聲。

背離長輩期待往相反道路前進的人是否能成功闖出一片天？年輕人的叛逆與自我成長是《妖怪法則》貌似無厘頭的詼諧劇情下隱含問題。前人安排的道路或許安穩，卻不見得能真正滿足自我，然而開創必然艱困，選擇從心所欲理所當然需要付出相對代價。極其平凡之人如何在不平凡之路闖出一片天？《妖怪法則》以華麗的臺灣妖怪大亂鬥詔告天下。

原文授權轉載自「鏡文學」文/ Lameir



《妖怪法則》於鏡文學官網刊登，閱讀請點>>>https://bit.ly/3Kl7xF0

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