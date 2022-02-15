《妖怪法則》道出小人物心聲　反骨角色如何闖出一片天？

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儷的決定無關族群利益，純粹是「妖以食為天」的生理慾望。為求合情合理取得美食，她制定寶典《妖怪法則》，告誡族人不被人類發現身分的妖怪才是優秀妖怪，妖怪與人類就此和平共存。而或許是惟恐天下不亂的性格，儷舉辦妖神選拔，讓八大妖怪氏族選派代表進行生死鬥，勝者將獲得她的祝福，成為強大妖怪。
Lameir筆下的主角「許昭威」，是一個向來被族人瞧不起的年輕狼人，他不夠精明，沒有帥氣外表與遠大抱負，更不曾想過超越旁人展現自我，十足不具主角光環的角色，卻也是一個最像平凡你我的角色。
這樣的渺小人物太過平凡，無法引起你我傾慕，卻能產生共鳴「是的！我也不想做，但我沒辦法！」、「能多混一天，誰要勤勞？」主角微弱又不堪的抱怨無疑道出現代人心聲。
背離長輩期待往相反道路前進的人是否能成功闖出一片天？年輕人的叛逆與自我成長是《妖怪法則》貌似無厘頭的詼諧劇情下隱含問題。前人安排的道路或許安穩，卻不見得能真正滿足自我，然而開創必然艱困，選擇從心所欲理所當然需要付出相對代價。極其平凡之人如何在不平凡之路闖出一片天？《妖怪法則》以華麗的臺灣妖怪大亂鬥詔告天下。
原文授權轉載自「鏡文學」文/ Lameir
《妖怪法則》於鏡文學官網刊登，閱讀請點>>>https://bit.ly/3Kl7xF0
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