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男星外遇、拋棄小三再交20歲美眉　渣到被公司分手

▲東出昌大外遇後重創形象，今公司決定拋棄他。（圖／Twitter）
▲東出昌大外遇後重創形象，今公司決定拋棄他。（圖／Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-15 16:01:15｜2022-02-15 16:36:34

日本男星東出昌大2020年爆出背著美女老婆渡邊杏，與當年還是未成年的女星唐田英里佳搞不倫，時間長達3年，東窗事發後他公開道歉，同年與杏離婚、分手小三，更不願意負擔妻小扶養費，不負責任行為受到大眾撻伐。公司為了挽救他形象、積極安排工作，豈料去年10月東出昌大再遭《週刊文春》踢爆結交20歲新歡，拍戲時還把對方帶到下榻酒店，公司覺得與藝人信任瓦解，考量雙方是否解約，今（15日）公司「humanitè」決定與東出昌大解除合約。

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▲東出昌大（左）2020年背著老婆渡邊杏（中），與唐田英里佳搞不倫，結果現在又有新歡。（圖／東出昌大、渡邊杏、唐田英里佳官網）
▲東出昌大（左）背著老婆渡邊杏（中），與唐田英里佳（右）搞不倫，之後又結交20歲新歡。（圖／東出昌大、渡邊杏、唐田英里佳官網）
▲東出昌大外遇1年多後離婚」分手小三，在結交20歲新女友。（圖／翻攝週刊文春）
▲東出昌大外遇1年多後離婚、分手小三，再結交20歲新女友。（圖／翻攝週刊文春）
東出昌大渣男行為受到網友反彈，好不容易重返演藝崗位，卻遭《週刊文春》爆料他再交新女友，他比起工作似乎更重視談戀愛，經紀公司雖然證實，卻非常生氣，因才剛幫他收拾外遇爛攤子，更為了他的工作，努力重拾與電視台、各廠商的信任，結果不到1年再爆出戀情，公司考慮是否要解除與東出昌大的經紀約。

事過3個多月，公司「humanitè」已於2月14日與東出昌大解除合約，聲明內容提到東出昌大2020年1月爆出外遇醜聞後，公司不斷替他擦屁股，堅信他知錯能改以及當演員的專業，想辦法幫東出昌大安排工作，原以為雙方是抱持相同意念往前走，豈料去年10月東出昌大又做出輕率行為，公司比起生氣，更多的是失望，所以無法再與他走下去。

「humanitè」也說，東出昌大還有幾部作品未公開，希望藉由此動作，能讓他省思人生重要的事物為何，同時期待他事業重啟的那天。

▲公司humanitè決定跟東出昌大解約。（圖／humanitè官網）
▲公司humanitè決定跟東出昌大解約。（圖／humanitè官網）
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