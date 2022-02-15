▲ 晶片荒影響 KYMCO 有三萬輛訂單未消化！ 柯俊斌籲消費者「有車就買」別猶豫

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柯俊斌執行長預估，此波缺晶片潮應該要到今年年中後才有可能逐步緩解，因此他建議消費者「有車就買」趕快下手訂購，不然當前缺車、缺晶片的狀態下將一車難求，稍微猶豫就會錯過購車機會！
晶片影響甚鉅 油車/電車缺晶片不可
柯俊斌執行長表示，對於機車生產而言晶片的重要性不言而喻，以油車而言從最基本的儀表板，到與動力相關的引擎供油系統與煞車系統等都需要晶片；晶片對於電動機車更是重要，從主要控制單元、碼表、馬達到電池，幾乎每一個環節都需要晶片。KYMCＯ目前所使用的晶片主要從德國與日本大廠負責研發設計，再交由台灣代工與封測。缺少晶片，就代表車輛無法生產下線，且以 KYMCO 而言，油車還包含了外銷與代工兩方面，更有外銷與內銷等不同市場，外銷市場部分牽涉到淡旺季與船運時間，不僅因為缺乏晶片，去年訂單還有三萬多輛尚未消化，且因受限於當前滿載的船運運量，KYMCO 現有已經製造完成、等運送的車輛就有超過七十個貨櫃，充分說明晶片與船運問題影響機車產業甚鉅。
不只生產供應受挫 外銷/內銷/代工/保養維修也深受其害
以台灣市場而言，農曆年前、開學前等也都是旺季，缺晶片讓產線受到影響，雖然目前 KYMCO 已盡所能的調配生產能量、提供第一線經銷網路銷售，目前仍處於供不應求的狀況。保養維修方面同樣受到影響，車主至經銷網絡與各服務店要求更換控制器或晶片，但因晶片缺乏無法滿足需求，此時就會累積與衍生與累積消費者的負面抱怨，雖然這問題環節出在晶片生產，但車廠都只能全盤接受、僅能以耐心與消費者溝通，期望車主能諒解。
KYMCO 開年祭優惠 鼓勵消費者「買車不猶豫」
實用型機車一直都是台灣民眾日常生活購車首選，KYMCO 於新春檔期祭出兩款優惠方案，提供當前有用車需求的民眾選擇。「新名流 125 新氣象起動」方案自 2022 年 2 月 1 日起至 2 月 25 日前(領牌完成)，配合政府環保署汰舊補助、政府汰舊換新貨物稅減免、廢車回收金等，光陽再加碼 8,000 元購車金、新春加碼 4,000 元或分期零利率(3 期/12 期)二擇一，享有 KYMCO 新名流 125 汰舊換新最低 46,500 元起(限定機種/不含牌險)。「開春賞 NICE 有金喜」活動自2022年2月10日起至3月28日止，消費者只要於活動期間至 KYMCO 指定銷售門市賞車，掃描店內 QRcode 線上填寫資料，即可參加多重抽獎活動，第一重「週週抽」千元購物禮券、歐舒丹禮盒，第二重再抽全國最省油Nice XL、iPhone 13(128G) 等金喜大獎！更多優惠資訊請見 KYMCO 官網：https://www.kymco.com.tw/