▲ Kia 攜手嘉樂寶汽車打造全新3S展示中心北台中盛大開幕

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台灣森那美起亞攜手嘉樂寶汽車 聯手打造全台首座 Kia 嶄新 3S 展示中心





嘉樂寶汽車繼於 2021 年與台灣森那美起亞合作，成為 Kia 在台商用車總經銷後，2022 年正式跨足 Kia 乘用車市場，成為 Kia 北台中地區經銷商。此次全台首座依照 Kia 全新品牌識別 2.0 打造的北台中 3S 展示中心，不僅鄰近中彰快速道路(74 號)潭子交流道、交通便利，比鄰其他歐系與日系豪華汽車品牌，堪稱台中最精華汽車產業聚落。





此次台灣森那美起亞攜手嘉樂寶汽車，總計耗資超過 5,000 萬元，於占地近 700 坪的基地面積，打造 Kia 全台首座符合 CI 2.0 規範的 3S 展示中心。Kia 北台中展示中心以提供 Simple 簡單、Intuitive 直覺和 Integrated 整合的客戶體驗理念打造，外觀以簡約的黑灰白色系建構，與以線條勾勒的全新品牌識別相互輝映。展示中心內部的顧客體驗區，則以大量的木質建材，加上溫和的燈光線條點綴，營造簡約且溫馨的整體氛圍，並透過開放的空間，或以通透的玻璃隔間，增加整體視覺開拓性，讓視野不受限，展示中心內並特選用跳色但不突兀的單色織布沙發座椅，讓簡單的空間更添活潑趣味。





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迎接 Kia 新能源時代，北台中展示中心也將設立 DC 超高速充電設備，以服務未來的電動車主們。嘉樂寶汽車北台中展示中心的加入，加上現有的台中文心、台中太平、台中沙鹿及彰化四家展示中心，總計五個服務據點，期望藉此提供大台中地區的民眾更優質的服務品質及售後服務網。



