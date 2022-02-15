常暈眩、耳鳴竟是耳屎太多？醫指８種人易堆積，４步安全清潔！

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耳屎或耳垢其實是正常每個人的耳朵內都會產生的東西，主要發生於耳道較外段，由代謝的皮屑、毛髮、加上腺體的分泌物混合而成的。這些或多或少、或乾或濕的耳屎有著濕潤與抗菌、吸附皮屑與灰塵等功能，其實是保護我們耳道的重要因子。
正常來說，透過咀嚼活動與先天耳朵表皮的作用，耳屎、耳垢是會自然慢慢排出體外的，對大多數的人而言不需特別挖耳清潔。但少部份的人因為特殊狀況，或是自己使用工具不當清潔將耳屎耳垢更深的推入，則可能會有耳屎耳垢堆積甚至阻塞的情形，造成耳朵的進一步傷害。
耳屎乾溼、顏色有何不同？２種情況盡早就醫！
台灣一般人常說的濕耳、油耳的耳屎比較容易是淡黃色、蜂蜜蠟黃色或橘褐色，通常會比較黏稠聚集成團；而乾耳的耳屎比較淡，有點灰白色，通常比較是片狀的。通常顏色較深的耳屎是比較陳舊的耳垢，接觸較久的空氣也含有較多灰塵。
多數的亞洲人基因還是偏向乾耳為主，不過門診仍有不少人有濕耳的困擾。若是耳屎耳垢的顏色呈現黃綠色，或是有濃稠液體的流出，乾涸在枕頭上，這可能有感染的現象需要就醫；而若呈現黑色、深紅色，代表耳朵可能有受傷，也應該要尋求醫療協助檢查。
耳屎太多易阻塞，當心暈眩、耳痛、聽力下降！
多數人可耳屎耳垢可以正常排除，當耳屎堆積阻塞時，可能會有疼痛感、悶脹感、聽力下降損失、耳鳴聽到嗡鳴聲、耳內有分泌物或臭味，也有可能合併暈眩。包括使用助聽器、戴耳塞或耳機、耳朵毛髮旺盛、皮膚容易脫屑、不當使用掏耳棒、老人家或是先天耳道狹窄的病人，都有更高的機會因為耳垢、耳屎堆積栓塞堵塞造成耳朵的症狀。當感覺有以上耳朵相關症狀時，或是無法表達症狀的幼童、老人或身體障礙的病人，應該請專業的耳鼻喉科醫師診視，透過一般耳鏡或是配有專業耳朵內視鏡的設備，即可確診耳屎耳垢堆積的狀況，更能透過專業的介入，清除堆積堵塞的耳垢與耳屎。
耳屎堆積阻塞易暈眩、耳鳴，安全有效清耳屎這樣做！
１．清潔耳朵耳廓而非伸進耳朵耳道：當耳屎已經堆積時，不當的清潔可能會將耳屎、耳垢更往耳朵深處推，因此用柔軟的毛巾輕柔清潔耳廓與耳道開口即可。
２．使用耳屎清潔溶解液：除了專業醫師開立的處方以外，使用乾淨的礦物油、嬰兒油、甘油、生理食鹽水甚至過氧化氫溶液3-5天，都可以有效地分解或軟化耳屎耳垢，以利後續的治療。但對於中耳外耳炎、耳膜穿孔、感染耳痛或是流膿，則不適合使用這些耳屎清潔溶解的液體。
３．生理食鹽水或稀釋過氧化氫灌洗：在耳屎耳垢軟化分解後，利用乾淨的水或生理食鹽水，以及20ml沖洗針筒輕輕放置在耳道外上方，用等體溫的液體溫柔灌洗，可以將軟化的耳屎耳垢輕柔地洗出，避免進一步的傷害。
４．專業人員配上專業器械的取出：上述的方法雖然可以在家操作，然而若是擔心耳內可能的感染，或是對於比較困難取出的耳屎耳垢，可以在訓練有素的專業醫療人員的診視下，透過特別耳用的器械可以將耳屎耳垢夾出、吸出，並且觀察耳膜是否有感染或破損的跡象。
注意保養、小心清潔，才能用健康乾淨的耳朵
耳垢耳屎其實是能抗菌保溼的耳朵守門員，一般狀況下並不需要特別清潔，若非有特殊症狀發生，過度的清潔反而會將耳垢推入更易造成阻塞，甚至會造成耳道壁與耳膜的傷害，得不償失。自行清潔盡量在外耳即可，在安全環境下輕柔緩慢為原則，避免過度用力或深入。
至於如坊間很多吸耳屎的小工具，在很多人身上都沒有效果，頂多只能吸些皮屑；傳統耳燭雖能去濕，但無法吸出耳屎耳垢。若真的時常有耳屎耳垢堆積的問題，建議每3-6個月或甚至12個月，尋找專業耳鼻喉科醫師或是有認證的治療師，做審慎的檢視與治療，才是安全又有效的方法！
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