▲ 未來商旅 現代登場！Hyundai Staria 新台幣 150 萬元起開放預售

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星艦外型設計 遊艇舒適內裝
Staria 車名由來「 STAR 星星」 與「 RIA 波浪」組合而成，尺碼車長 5,253mm，車高 1,990mm，雙 A 柱大傾斜仰角向後延伸營造寬闊駕駛艙，搭配橫貫式 LED 日行燈設計、蜂巢式水箱護罩、矩陣式 LED 頭燈、低腰線大面積全景側窗配置，頂規 CEO 款更搭配多處玫瑰金色綴飾。兩側後座雙滑門設計，搭配 Smart Key 車門感應鑰匙，讓乘客登車進出更便利。車尾使用光柱式尾燈以及隱藏式尾門雨刷，突顯簡潔與平滑的造型設計理念。
Staria 以豪華遊艇內裝思維打造，導入車型分別提供七、八、九人座三種設定，透過低腰線的大側窗及多變化座椅，帶出開闊平整化的駕駛乘坐視野，人因優化的科技觸控介面，進階新科技包含 10.25 吋數位儀表、全新 8AT 手自排變速系統、SBW 電子線傳排檔附換檔撥片與智慧型手機無線充電功能。Staria CEO 款附頂級 Nappa 真皮座椅，具備座椅面通風、加熱及仰躺功能，並且前後大型雙天窗。
同級商旅首款 Level 2 主被動安全科技
Staria 搭載領先業界的 Level 2 先進主被動安全科技，以 Hyundai SmartSense 為基礎，如 LFA 全速域車道維持輔助、FCA-JX 對向來車防撞輔助、BCA 盲區碰撞避免輔助、RCCA 後方交通防撞輔助、ROA 後座乘員未下車警示和 SEA 安全下車輔助等。
Staria 本周起巡迴進駐全台 Hyundai 展示中心，有興趣的民眾與車迷可前往賞車，未來更多相關介紹請鎖定後續報導。
Hyundai Staria
|車型
|GLD-A
|GLD-B
|GLD-C
|CEO-A
|CEO-B
|乘坐人數
九人座
|八人座
七人座
|預售價格
|150萬元
|162萬元
|178萬元
|200萬元
|212萬元