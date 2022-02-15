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未來商旅 現代登場！Hyundai Staria 新台幣 150 萬元起開放預售

▲ 未來商旅 現代登場！Hyundai Staria 新台幣 150 萬元起開放預售
▲ 未來商旅 現代登場！Hyundai Staria 新台幣 150 萬元起開放預售

2GameSome - 有車賞

2022-02-15 18:25:00

Hyundai 汽車南陽實業今日（2/15）舉辦全新商旅車款Staria預賞會，充滿星艦未來感的新七人座頭等艙首度登台，外觀有如星際飛船般曲線造型，打破傳統商旅方正印象，車室內裝上乘用料與開闊乘座視野，打造豪華遊艇般舒適空間。即日起展開預接單，導入七人座以及八人座、九人座共五等級，預售價分別為九人座GLD-A 150 萬元、GLD-B 162 萬元、八人座 GLD-C 178 萬元以及 CEO 七人座頂規 CEO-A 200 萬元、CEO-B 212 萬元。四月底前，前100位預訂車主，再送三萬公里免費定保。

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媒體預賞現場展示預售價 212 萬元的七人座 CEO-B 等級車款。
媒體預賞現場展示預售價 212 萬元的七人座 CEO-B 等級車款。
星艦外型設計 遊艇舒適內裝

Staria 車名由來「 STAR 星星」 與「 RIA 波浪」組合而成，尺碼車長 5,253mm，車高 1,990mm，雙 A 柱大傾斜仰角向後延伸營造寬闊駕駛艙，搭配橫貫式 LED 日行燈設計、蜂巢式水箱護罩、矩陣式 LED 頭燈、低腰線大面積全景側窗配置，頂規 CEO 款更搭配多處玫瑰金色綴飾。兩側後座雙滑門設計，搭配 Smart Key 車門感應鑰匙，讓乘客登車進出更便利。車尾使用光柱式尾燈以及隱藏式尾門雨刷，突顯簡潔與平滑的造型設計理念。

車頭橫貫式 LED 日行燈設計。
車頭橫貫式 LED 日行燈設計。
蜂巢式水箱護罩搭配矩陣式 LED 頭燈相當前衛。
蜂巢式水箱護罩搭配矩陣式 LED 頭燈相當前衛。
車外後視鏡採用玫瑰金色綴飾。
車外後視鏡採用玫瑰金色綴飾。
車門把手上也有玫瑰金色點綴，
車門把手上也有玫瑰金色點綴，
胎圈尺碼為 235/55R18。
胎圈尺碼為 235/55R18。
車尾使用光柱式尾燈以及隱藏式尾門雨刷。
車尾使用光柱式尾燈以及隱藏式尾門雨刷。
Staria 以豪華遊艇內裝思維打造，導入車型分別提供七、八、九人座三種設定，透過低腰線的大側窗及多變化座椅，帶出開闊平整化的駕駛乘坐視野，人因優化的科技觸控介面，進階新科技包含 10.25 吋數位儀表、全新 8AT 手自排變速系統、SBW 電子線傳排檔附換檔撥片與智慧型手機無線充電功能。Staria CEO 款附頂級 Nappa 真皮座椅，具備座椅面通風、加熱及仰躺功能，並且前後大型雙天窗。

開闊平整化的駕駛乘坐視野。
開闊平整化的駕駛乘坐視野。
GLD-B 等級以上車型皆採用 10.25 吋數位儀表。
GLD-B 等級以上車型皆採用 10.25 吋數位儀表。
GLD-B 等級以上車型皆採用 8 吋觸控多媒體主機。
GLD-B 等級以上車型皆採用 8 吋觸控多媒體主機。
SBW 電子線傳規格的 8AT 手自排變速系統。
SBW 電子線傳規格的 8AT 手自排變速系統。
前座中央大面積的置物空間。
前座中央大面積的置物空間。
可從第二排控制前座副駕駛的椅背角度與前後位置。
可從第二排控制前座副駕駛的椅背角度與前後位置。
前排天窗。
前排天窗。
GLD-B 等級以上車型皆採用雙側電動滑門。
GLD-B 等級以上車型皆採用雙側電動滑門。
後排大面積天窗設計。
後排大面積天窗設計。
第二排與第三排皆有手動遮陽簾。
第二排與第三排皆有手動遮陽簾。
第二排前方的雙充電座。
第二排前方的雙充電座。
第二排獨立電動座椅更具備加熱與通風調整，可以電動調整腰靠(四向)與腿靠(兩向)。
第二排獨立電動座椅更具備加熱與通風調整，可以電動調整腰靠(四向)與腿靠(兩向)。
第三排為三人座座椅。
第三排為三人座座椅。
第三排具有專屬的充電座與置杯架。
第三排具有專屬的充電座與置杯架。
七人滿載時的後廂置物空間一覽。
七人滿載時的後廂置物空間一覽。
同級商旅首款 Level 2 主被動安全科技

Staria 搭載領先業界的 Level 2 先進主被動安全科技，以 Hyundai SmartSense 為基礎，如 LFA 全速域車道維持輔助、FCA-JX 對向來車防撞輔助、BCA 盲區碰撞避免輔助、RCCA 後方交通防撞輔助、ROA 後座乘員未下車警示和 SEA 安全下車輔助等。

Staria 本周起巡迴進駐全台 Hyundai 展示中心，有興趣的民眾與車迷可前往賞車，未來更多相關介紹請鎖定後續報導。

Hyundai Staria

車型

GLD-A

GLD-B

GLD-C

CEO-A

CEO-B

乘坐人數

九人座

八人座

七人座

預售價格

150萬元

162萬元

178萬元

200萬元

212萬元

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