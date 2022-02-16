6成男生尿尿不抓鳥？亂射馬桶「這地方」 7千尿滴噴滿身
▲知名胸腔重症專科醫師黃軒分享男性站著尿尿噴濺尿液的研究，日本研究發現，站著尿射在「馬桶前端的斜坡壁面」會是最好的位置，尿液噴濺最少。（圖／記者張勵德攝）
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▲知名胸腔重症專科醫師黃軒分享男性站著尿尿噴濺尿液的研究，日本研究發現，站著尿射在「馬桶前端的斜坡壁面」會是最好的位置，尿液噴濺最少。（圖／記者張勵德攝）
記者張勵德/綜合報導
2022-02-16 12:38:21｜ 2022-02-16 12:38:32
很多男生從小到大都站著尿尿，但面對馬桶，你有射準嗎？知名胸腔重症專科醫師黃軒，今（16）日在臉書粉絲團《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》貼文，分享美國及日本的研究調查，發現有60%男性站著尿尿竟然「不抓鳥兒」直接噴灑，也不調整方向和角度！而日本研究更進一步調查男性尿到馬桶瞄準的位置，發現第二多人瞄準的「頂端位置」（馬桶壁面），噴出的尿滴數量吹多，竟然高達7550滴，提醒男性朋友，麻煩下次尿尿可要小心，否則不只自己受害，又苦了清潔人員，更可怕的是尿滴都會跟著你「四處遊走」！
黃軒醫師貼文指出，根據美國研究，69%的男性會站著尿尿，其中2/3的男生站著尿尿當下，順便挑整尿尿角度和方向，「滾動式條整」以減少尿液噴出馬桶。不過有60%的男生站著尿尿的時候是「free hand」，也就是「不抓鳥兒直接噴灑」，而50%男生站著尿尿時會儘量遠離馬桶目標，深怕噴到自己，29%男生會直接射入水中央，2%會射到馬桶前端，31%會射到馬桶頂端位置。 ▲男生站著尿尿射入馬桶各種位置，噴濺出的尿液數量大不相同。（圖／翻攝黃軒醫師 Dr. Ooi Hean粉絲團）
而日本針對500名20~60多歲的男性做出的尿尿調查發現，射入馬桶瞄準排行榜裡面，第一名是中心位置（朝向水面）有53%，第二名則是「頂端位置」（馬桶壁面）有33%，第三名是「側面位置」（馬桶壁面）有7%，第四名則是「前端位置」（馬桶壁面）約7%。黃軒醫師表示，無論美國或日本男性，大家站著尿尿都會噴在「頂端位置」，那是因位想要尿液不要噴射出來。不過實際測量後發現，射在「頂端位置」噴出的尿滴卻是最多的，竟然高達7550滴，其次是朝向水面的「中心位置」有372滴，「側面位置」及「前端位置」則分別有293滴與277滴，很顯然的，站著尿射在「馬桶前端的斜坡壁面」會是最好的位置。
黃軒醫師提醒，根據美國研究人員發現，如果用的馬桶不常常清洗，其實除了地板、馬桶、壁面和周邊物品，「其實都是滿滿其他人的尿液污染！」所以男性朋友們下次尿尿還是記得射準一點，別亂動、亂抖，不然不只自己身上、腳尖到處都會沾到尿滴，那可就不妙了。
網友看完黃軒醫師的貼文後大驚嘆，有人說「男人剩一張嘴的時候。就要特別注意...」，還有女性直接tag另一半，大喊「你自己刷」！
▲根據美國研究，60%的男生站著尿尿的時候是「free hand」，也就是「不抓鳥兒直接噴灑」（圖／翻攝YouTube「QS Supplies」)