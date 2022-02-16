第40屆香港金像獎完整入圍名單 林家棟、鞏俐搶帝后

因疫情關係，第40屆香港金像獎今天採線上公布入圍名單，眾所關心的影后部分，鞏俐以詮釋中國女排英雄郎平的《奪冠》對決吳君如的《媽媽的神奇小子》最受矚目，另外影帝部分林家棟一口氣以《手卷煙》和《智齒》2片入圍，另外資深實力派演員吳鎮宇則以《濁水漂流》再度角逐影帝寶座。而賣破2.5億票房的台灣電影《月老》入圍最佳華語電影獎項，將和另部台灣片《消失情人節》以及《美國女孩》對決。





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第40屆香港金像獎完整入圍名單如下:





最佳電影：《怒火》、《梅艷芳》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、《濁水漂流》





最佳導演：《好好拍電影》文念中、《怒火》陳木勝、《梅艷芳》梁樂民、《智齒》鄭保瑞、《奪冠》陳可辛





最佳編劇：《一秒拳王》、《殺出個黃昏》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、《濁水漂流》





最佳男主角：《手捲煙》林家棟、《殺出個黃昏》謝賢、《智齒》林家棟、《媽媽的神奇小子》梁仲恆、《濁水漂流》吳鎮宇





最佳女主角：《馬達・蓮娜》周秀娜、《梅艷芳》王丹妮、《智齒》劉雅瑟、《媽媽的神奇小子》吳君如、《奪冠》鞏俐





最佳男配角：《梅艷芳》古天樂、《殺出個黃昏》林雪、《媽媽的神奇小子》馮皓揚、《濁水漂流》柯煒林、 《濁水漂流》謝君豪





最佳女配角：《除暴》鮑起靜、《梅艷芳》廖子妤、《殺出個黃昏》鍾雪瑩、《智齒》廖子妤、《奪冠》白浪、《濁水漂流》李麗珍





最佳新演員：《梅艷芳》王丹妮、《殺出個黃昏》鍾雪瑩、《媽媽的神奇小子》梁仲恆、《媽媽的神奇小子》馮皓揚、《濁水漂流》柯煒林





最佳攝影：《手捲煙》、《怒火》、《梅艷芳》、《第一爐香》、《智齒》





最佳剪接：《手捲煙》、《拆彈專家 2》、《長津湖》、《怒火》、《智齒》





最佳美術指導：《手捲煙》、《梅艷芳》、《第一爐香》、《智齒》、《濁水漂流》





最佳服裝造型設計：《手捲煙》、《真‧三國無雙》、《梅艷芳》、《第一爐香》、《智齒》





最佳動作設計：《一秒拳王》、《手捲煙》、《拆彈專家 2》、《怒火》、《智最佳音響效果：《拆彈專家 2》、《長津湖》、《怒火》、《梅艷芳》、《智齒》





最佳視覺效果：《拆彈專家 2》、《長津湖》、《怒火》、《梅艷芳》、《智齒》





最佳原創電影音樂：《梅艷芳》、《第一爐香》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、《濁水漂流》





最佳原創電影歌曲：《一秒拳王》時間的初衷、《狂舞派 3》歡迎嚟到呢座城市、《怒火》對峙、《媽媽的神奇小子》神奇之路、《濁水漂流》濁水漂流





新晉導演：《一秒拳王》趙善恒、《手捲煙》陳健朗、《好好拍電影》文念中、《除暴》劉浩良、《濁水漂流》李駿碩





最佳亞洲華語電影：《月老》、《美國女孩》、《消失的情人節》





齒》









