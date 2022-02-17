▲ 「發財王牌」之爭！Toyota Town Ace 做好準備了嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
身為車媒多年，接觸乘用車難以計數，但對於商用車而言仍抱持學習態度，盡可能的以商用角度、運轉手的思維來去審視這輛車的特色。很明顯的，從一上車那寬闊的視野帶來友善的駕駛環境以外，相對於主要對手 CMC Veryca 那更寬敞的駕駛艙、更貼近人體工學的座椅設計，清楚說明了 Town Ace 期望以「轎車化」的取向，贏得更多頭家與司機大哥的青睞。
過往劃開商用車與乘用車的界線，莫過於就是那舒適與質感的差異，Town Ace 期望在商用車的基礎上，稍微撈向乘用車多一點。透過懸浮式的中控台與排檔座位置設計，讓前座下方騰出了平整且左右連通的空間，若送貨時遇到狹窄巷弄或是駕駛側車流量大不便於下車，駕駛要從副駕駛上下車也不是太難的事。可調整前後的座椅雖然不是新鮮事，但 Town Ace 至少受惠於一體式椅背的設計，讓頭枕也可與椅背連動一併往前，這看在乘用車早已是應該的事，過去卻在 Veryca 無法達成，身為後追者的 Town Ace 自然逮住這大好機會，簡單的設計，相信就換來許多駕駛的芳心。
平頭式貨車的基礎，Town Ace 雖然也與 Veryca 一樣把引擎放置在座墊下，駕駛左側也受左前輪拱影響伸腿空間，但相對於 Veryca 的明顯受限，Town Ace 至少是好上些許，再搭配更好的膝部與頭部空間，對於長時間在車廂內與車流搏鬥的職業駕駛而言，都是讓工作環境更為健康的良意。
結構上的改良，也明顯的直指 Veryca 而來，電瓶位置改放置引擎室內，在不大影響維修「手路」的前提上，增加了防盜性；可開啟的車頭蓋，讓煞車油、雨刷水、冷卻水的添補更為容易；於駕駛左側的拉柄一按下，就可免下車直接打開副駕駛側的油箱蓋。種種細節處的貼心，相信都是讓過去需妥協 Veryca 舊有設計的車主們，會心一笑的優點。
無論是五速手排或是此次試駕的四速自排車型上，雖然排氣規格與動力輸出與 Veryca 差異不大，但透過更佳的引擎精緻度、檔位齒比安排，讓 Town Ace 在同樣 1.5 升自然進氣汽油引擎的發揮中，有著更順暢、更好掌握的動力甜蜜輸出峰值，還可換得更好的 15.2km/L 油耗表現。加上稍微提升的隔音制震表現，也一一的把駕車舒適度往上墊高。
身為後追者，Town Ace 也緊抓 Veryca 的辮子而來，透過尺碼增加與底盤的強化，在鐵床手排車型上，擁有了更勝 Veryca 的 960kg 載重，以及 3.88 平方公尺的貨床面積，相對於 Veryca 最大的 A210 車型木床版本的 950kg（貨斗面積也只有 3.57 平方公尺）與確實是略勝一籌，但也必須要持平的說，若都以木床規格來比，Town Ace 最大載重確實是只有 930kg，這點必須是要說清楚講明白的。
由於試駕車型自排 TSS 頂規版本，因此配備了 TSS 此套智慧駕駛輔助系統，最值得說嘴的莫過於是 PCS 預警式防護系統，當有與前車碰撞危險時，此套系統不僅會主動警示，甚至還會視情況介入煞車，再搭配上車道偏離警示系統、遠光燈自動切換系統、前車駛離提醒等配備，提升了駕車的主動安全，也就是減少車輛發生意外的機會，讓這賺錢的發財車，有著更多時間替車主掙錢打拼。
或許熟悉 Veryca 的車主應該也知道，由於問世多年，Veryca 也以衍生諸多的加裝型主動安全配備，像是前方碰撞警示、車道偏移警示、車距提醒、前車駛離提醒、盲點偵測系、後方交通警示等皆有，但主要就是差在畢竟是後來才加裝的套件，在前方碰撞警示時並無法介入煞車，對於主動安全防護等級，自然還是差上一截。
來勢洶洶的 Town Ace，也知道多年來 Veryca 與 CMC 走跳江湖那一點訣，和泰汽車除了整合既有全台灣保修廠的數量優勢以外，更開發出社區型保修站，此外針對保養維修的回廠保養建議時間，開發出三個月或六個月等的彈性選擇，再加上針對全車提供 4 年或 12 萬公里、貨床 2 年或 5 萬公里的保固誠意，清楚展現那針對既有市場龍頭而來的決心。
當然，Veryca 多年的龍頭位置也非省油的燈，很快的針對原先 3 年或 10 萬公里保固內容以「限時贈送」方式提供 4 年 12 萬公里延長保固，或許未來視銷售狀況，把此作為常態贈送也不無可能，再加上同樣針對回廠時間也迅速做出與Town Ace相同的彈性選擇，都是 CMC 迅速的應變策略。但也說明了自由市場的不二法則，有競爭就有進步，相信最大的贏家，絕對仍是消費者們。
但也別忘了，Town Ace 並未火力全開，不僅針對既有貨床車型就以一條龍式的把車體打造納入原廠製造流程，於今年第四季更將有廂車問世，若全數到齊後，Veryca 應該就只剩下四輪驅動版本的優勢，屆時 Town Ace 會不會連這一條活路都不留，畢竟 Town Ace 日規車型同樣也有四驅版本，雖然都還在未定之天，唯一可以確定的就是，此場輕型商用車大戰，現在只是開端，未來絕對會更精彩！
針對 Toyota Town Ace 挑戰市場盟主 CMC Veryca 的精彩比較，2GameSome 也透過影片的製作，提供更清楚的分析，即將於 2GameSome 網站與 Youtube 上線，有興趣買家們絕對不可錯過！