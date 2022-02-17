COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「發財王牌」之爭！Toyota Town Ace 做好準備了嗎？

▲ 「發財王牌」之爭！Toyota Town Ace 做好準備了嗎？
▲ 「發財王牌」之爭！Toyota Town Ace 做好準備了嗎？

2GameSome - 有車賞

2022-02-17 08:55:00

指名挑戰市場龍頭，Toyota 全新輕商車生力軍 Town Ace 看似膽大包天，是初生之犢不畏虎，還是早已打好如意算盤？除了從預售至上市不到三個月時間接單超過四千張可看出氣勢以外，在打開車門、啟動引擎後，此趟的試駕行程中絕對可以找到更多答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
試駕車款為 Town Ace 木床自排 TSS 車型，售價為新台幣 56 萬元起。
試駕車款為 Town Ace 木床自排 TSS 車型，售價為新台幣 56 萬元起。
身為車媒多年，接觸乘用車難以計數，但對於商用車而言仍抱持學習態度，盡可能的以商用角度、運轉手的思維來去審視這輛車的特色。很明顯的，從一上車那寬闊的視野帶來友善的駕駛環境以外，相對於主要對手 CMC Veryca 那更寬敞的駕駛艙、更貼近人體工學的座椅設計，清楚說明了 Town Ace 期望以「轎車化」的取向，贏得更多頭家與司機大哥的青睞。

Town Ace 有著濃厚日系小商車的可愛與俐落造型風格。
Town Ace 有著濃厚日系小商車的可愛與俐落造型風格。
Town Ace 全車系都配備 LED 燈組規格。
Town Ace 全車系都配備 LED 燈組規格。
定位燈也為 LED。
定位燈也為 LED。
車頂的導水條設計，避免雨天開車門時雨滴直接滑落進車內。
車頂的導水條設計，避免雨天開車門時雨滴直接滑落進車內。
玉山意象的車身貼飾。
玉山意象的車身貼飾。
皆配備 14 吋高強度鋼圈。
皆配備 14 吋高強度鋼圈。
尾燈也為 LED 規格。
尾燈也為 LED 規格。
過往劃開商用車與乘用車的界線，莫過於就是那舒適與質感的差異，Town Ace 期望在商用車的基礎上，稍微撈向乘用車多一點。透過懸浮式的中控台與排檔座位置設計，讓前座下方騰出了平整且左右連通的空間，若送貨時遇到狹窄巷弄或是駕駛側車流量大不便於下車，駕駛要從副駕駛上下車也不是太難的事。可調整前後的座椅雖然不是新鮮事，但 Town Ace 至少受惠於一體式椅背的設計，讓頭枕也可與椅背連動一併往前，這看在乘用車早已是應該的事，過去卻在 Veryca 無法達成，身為後追者的 Town Ace 自然逮住這大好機會，簡單的設計，相信就換來許多駕駛的芳心。

懸浮式的中控台設計為 Town Ace 內裝最大特色。
懸浮式的中控台設計為 Town Ace 內裝最大特色。
四輻式方向盤設計可惜並無多功能按鍵整合其上。
四輻式方向盤設計可惜並無多功能按鍵整合其上。
傳統指針儀表板設計，於右側有一只小型的液晶螢幕提供基本車輛資訊。
傳統指針儀表板設計，於右側有一只小型的液晶螢幕提供基本車輛資訊。
藍牙音響主機（附 USB 讀取功能 / 2 具揚聲器）。
藍牙音響主機（附 USB 讀取功能 / 2 具揚聲器）。
懸浮式排檔座設計，為下方騰出許多空間。
懸浮式排檔座設計，為下方騰出許多空間。
座椅具備前後滑移功能，且一體式的椅背與 Veryca 有所不同。
座椅具備前後滑移功能，且一體式的椅背與 Veryca 有所不同。
懸浮式中控台提供左右連通的腿部空間。
懸浮式中控台提供左右連通的腿部空間。
平頭式貨車的基礎，Town Ace 雖然也與 Veryca 一樣把引擎放置在座墊下，駕駛左側也受左前輪拱影響伸腿空間，但相對於 Veryca 的明顯受限，Town Ace 至少是好上些許，再搭配更好的膝部與頭部空間，對於長時間在車廂內與車流搏鬥的職業駕駛而言，都是讓工作環境更為健康的良意。

駕駛左側仍因左前車輪輪拱而稍微影響腿部空間。
駕駛左側仍因左前車輪輪拱而稍微影響腿部空間。
設置於空調出風口前的置杯架位置，多少增加冷飲的保冷度。
設置於空調出風口前的置杯架位置，多少增加冷飲的保冷度。
中央鞍座後也有第三個置杯架。
中央鞍座後也有第三個置杯架。
中控台下方有12V插座
中控台下方有12V插座
配備電動窗，駕駛座具備上下 One-Touch 功能。
配備電動窗，駕駛座具備上下 One-Touch 功能。
車門沒有置物空間為可惜之處。
車門沒有置物空間為可惜之處。
A 柱上有把手便利上下車。
A 柱上有把手便利上下車。
結構上的改良，也明顯的直指 Veryca 而來，電瓶位置改放置引擎室內，在不大影響維修「手路」的前提上，增加了防盜性；可開啟的車頭蓋，讓煞車油、雨刷水、冷卻水的添補更為容易；於駕駛左側的拉柄一按下，就可免下車直接打開副駕駛側的油箱蓋。種種細節處的貼心，相信都是讓過去需妥協 Veryca 舊有設計的車主們，會心一笑的優點。

可開啟的車頭蓋，讓煞車油、雨刷水、冷卻水的添補更為容易。
可開啟的車頭蓋，讓煞車油、雨刷水、冷卻水的添補更為容易。
電瓶位置改放置引擎室內，在不大影響維修「手路」的前提上，增加了防盜性。
電瓶位置改放置引擎室內，在不大影響維修「手路」的前提上，增加了防盜性。
駕駛左側的拉柄一按下，就可免下車直接打開副駕駛側的油箱蓋。
駕駛左側的拉柄一按下，就可免下車直接打開副駕駛側的油箱蓋。
無論是五速手排或是此次試駕的四速自排車型上，雖然排氣規格與動力輸出與 Veryca 差異不大，但透過更佳的引擎精緻度、檔位齒比安排，讓 Town Ace 在同樣 1.5 升自然進氣汽油引擎的發揮中，有著更順暢、更好掌握的動力甜蜜輸出峰值，還可換得更好的 15.2km/L 油耗表現。加上稍微提升的隔音制震表現，也一一的把駕車舒適度往上墊高。

1.5 升自然進氣汽油引擎具備 98ps / 6000rpm 最大馬力與 13.7kgm / 4400rpm 最大扭力輸出，搭配四速自排變速箱。
1.5 升自然進氣汽油引擎具備 98ps / 6000rpm 最大馬力與 13.7kgm / 4400rpm 最大扭力輸出，搭配四速自排變速箱。
透過更佳的引擎精緻度、檔位齒比安排，讓 Town Ace 有著更順暢、更好掌握的動力甜蜜輸出峰值，還可換得更好的 15.2km/L 油耗表現。
透過更佳的引擎精緻度、檔位齒比安排，讓 Town Ace 有著更順暢、更好掌握的動力甜蜜輸出峰值，還可換得更好的 15.2km/L 油耗表現。
身為後追者，Town Ace 也緊抓 Veryca 的辮子而來，透過尺碼增加與底盤的強化，在鐵床手排車型上，擁有了更勝 Veryca 的 960kg 載重，以及 3.88 平方公尺的貨床面積，相對於 Veryca 最大的 A210 車型木床版本的 950kg（貨斗面積也只有 3.57 平方公尺）與確實是略勝一籌，但也必須要持平的說，若都以木床規格來比，Town Ace 最大載重確實是只有 930kg，這點必須是要說清楚講明白的。

貨床長度為 2445mm，寬為 1585mm，貨床面積為  3.88 平方公尺。
貨床長度為 2445mm，寬為 1585mm，貨床面積為  3.88 平方公尺。
木床自排 TSS 車款最大載重為 920kg。
木床自排 TSS 車款最大載重為 920kg。
貨床上為總重 100kg 的配重塊，模擬車輛載重時的行路感。
貨床上為總重 100kg 的配重塊，模擬車輛載重時的行路感。
懸吊配置為前麥花臣、後葉片彈簧式附減震筒。
懸吊配置為前麥花臣、後葉片彈簧式附減震筒。
由於試駕車型自排 TSS 頂規版本，因此配備了 TSS 此套智慧駕駛輔助系統，最值得說嘴的莫過於是 PCS 預警式防護系統，當有與前車碰撞危險時，此套系統不僅會主動警示，甚至還會視情況介入煞車，再搭配上車道偏離警示系統、遠光燈自動切換系統、前車駛離提醒等配備，提升了駕車的主動安全，也就是減少車輛發生意外的機會，讓這賺錢的發財車，有著更多時間替車主掙錢打拼。

試駕車型自排 TSS 頂規版本，因此配備了 TSS 此套智慧駕駛輔助系統。
試駕車型自排 TSS 頂規版本，因此配備了 TSS 此套智慧駕駛輔助系統。
 PCS 預警式防護系統，當有與前車碰撞危險時，此套系統不僅會主動警示，甚至還會視情況介入煞車，再搭配上車道偏離警示系統、遠光燈自動切換系統、前車駛離提醒等配備，提升了駕車的主動安全。
 PCS 預警式防護系統，當有與前車碰撞危險時，此套系統不僅會主動警示，甚至還會視情況介入煞車，再搭配上車道偏離警示系統、遠光燈自動切換系統、前車駛離提醒等配備，提升了駕車的主動安全。
或許熟悉 Veryca 的車主應該也知道，由於問世多年，Veryca 也以衍生諸多的加裝型主動安全配備，像是前方碰撞警示、車道偏移警示、車距提醒、前車駛離提醒、盲點偵測系、後方交通警示等皆有，但主要就是差在畢竟是後來才加裝的套件，在前方碰撞警示時並無法介入煞車，對於主動安全防護等級，自然還是差上一截。

來勢洶洶的 Town Ace，也知道多年來 Veryca 與 CMC 走跳江湖那一點訣，和泰汽車除了整合既有全台灣保修廠的數量優勢以外，更開發出社區型保修站，此外針對保養維修的回廠保養建議時間，開發出三個月或六個月等的彈性選擇，再加上針對全車提供 4 年或 12 萬公里、貨床 2 年或 5 萬公里的保固誠意，清楚展現那針對既有市場龍頭而來的決心。

當然，Veryca 多年的龍頭位置也非省油的燈，很快的針對原先 3 年或 10 萬公里保固內容以「限時贈送」方式提供 4 年 12 萬公里延長保固，或許未來視銷售狀況，把此作為常態贈送也不無可能，再加上同樣針對回廠時間也迅速做出與Town Ace相同的彈性選擇，都是 CMC 迅速的應變策略。但也說明了自由市場的不二法則，有競爭就有進步，相信最大的贏家，絕對仍是消費者們。

Town Ace 針對全車提供 4 年或 12 萬公里、貨床 2 年或 5 萬公里的保固誠意，清楚展現那針對既有市場龍頭而來的決心。
Town Ace 針對全車提供 4 年或 12 萬公里、貨床 2 年或 5 萬公里的保固誠意，清楚展現那針對既有市場龍頭而來的決心。
但也別忘了，Town Ace 並未火力全開，不僅針對既有貨床車型就以一條龍式的把車體打造納入原廠製造流程，於今年第四季更將有廂車問世，若全數到齊後，Veryca 應該就只剩下四輪驅動版本的優勢，屆時 Town Ace 會不會連這一條活路都不留，畢竟 Town Ace 日規車型同樣也有四驅版本，雖然都還在未定之天，唯一可以確定的就是，此場輕型商用車大戰，現在只是開端，未來絕對會更精彩！

Town Ace 對上 Veryca 的商用車大戰才正要展開！
Town Ace 對上 Veryca 的商用車大戰才正要展開！
針對 Toyota Town Ace 挑戰市場盟主 CMC Veryca 的精彩比較，2GameSome 也透過影片的製作，提供更清楚的分析，即將於 2GameSome 網站與 Youtube 上線，有興趣買家們絕對不可錯過！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀