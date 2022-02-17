宮崎駿最頂動畫是？神隱少女非第一 網讚「這部」是巔峰
日本知名動畫大師宮崎駿，與動畫導演高畑勳1985年創立吉卜力工作室，至今製作多達24齣動畫長片，許多經典動畫更是紅遍世界；對此，就有網友好奇「宮崎駿最頂的動畫是哪一部」，貼文一出，答案竟不是神隱少女，網友全讚「這部」是巔峰。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 10:00:38
該名網友在PTT以「宮崎駿最頂端的動畫是哪部？」為題發文，表示日本知名動畫師、漫畫家宮崎駿，製作出許多膾炙人口的作品，伴隨著各位的童年長大，因此他也好奇「各位覺得他最頂的作品是哪部呢」？
貼文一出，掀起熱議，「神隱少女，整個世界觀打造&呈現極神」、「天空之城、風之谷和魔法公主都很頂啊」、「紅豬、魔法公主、天空之城和風之谷」、「魔女宅急便」、「霍爾的移動城堡」、「神隱少女」、「千尋（神隱少女）、天空之城」、「最好的不知道，但最帥的一定是霍爾」、「風之谷吧」、「龍貓啦」。
其中，受到最多網友喜愛的是1997年推出的《魔法公主》，「魔法公主，沒有之一！」「魔法公主巔峰吧」、「魔法公主」、「魔法公主啦」、「魔法公主沒有之一」、「魔法公主啊，阿席達卡帥爆了」。（編輯：郭佩蓉）