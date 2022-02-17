▲ Jaguar Land Rover 宣布與 NVIDIA 建立合作夥伴關係

我是廣告 請繼續往下閱讀
從2025年開始，Jaguar Land Rover 所有新車款都將搭載建立於 NVIDIA DRIVETM 軟體平台上，提供更為廣泛的主動安全、自動駕駛、停車輔助系統以及駕駛輔助系統。在車輛內部，系統也將提供 AI 功能，包含透過先進影像化車輛周遭環境，進而掌握駕駛人與乘客狀態。
此一完整的解決方案是以 NVIDIA DRIVE Hyperion™ 為基礎，具備 DRIVE Orin™ 整合式 AV 電腦；DRIVE AV 與 DRIVE IX 軟體；安全、防護與網絡系統與環繞感知器。DRIVE Orin™ 如同汽車裡的人工智能大腦，運行 Jaguar Land Rover 車款的操作系統，而 DRIVE Hyperion 則如同中樞神經系統。
Jaguar Land Rover 同時也會利用內部開發的數據中心解決方案與 NVIDIA DGX™ 來訓練 AI 模型和建立於 NVIDIA Omniverse™ 的DRIVE Sim 軟體來打造即時物理精確模擬。Jaguar Land Rover 的軟體定義功能及其點對點認證和認證架構將通過無線軟體更新，並在車輛的整個產品生命週期內提供創新的輔助和自動駕駛服務。
Jaguar Land Rover CEO, Thierry Bolloré 說到 : 「與業界領導者 NVIDIA 的合作與技術共享對於實現 Jaguar Land Rover 的 Reimagine 戰略是一大要素，為品牌在品質、技術和永續性方面建立新標杆至關重要。」
「Jaguar Land Rover 將成為世上最令人嚮往的豪華汽車與服務的創造者，為追求完美的客戶提供服務。 我們與 NVIDIA 的長期戰略合作夥伴關係將為未來的 Jaguar Land Rover 開創一個充滿潛力的世界，透過這項業務持續轉型成為真正全球化的數位強權。」
NVIDIA 創辦人兼 CEO, Jensen Huang 說到 : 「新世代汽車產業將轉變成為最大且最先進的技術產業之一。具備軟體定義、可編程的車款將在車輛的產品週期內提供新的功能與服務。我們很榮幸與 Jaguar Land Rover 合作，去重新定義交通的未來與創造最先進的車款。」
Jaguar Land Rover 目標是於 2039 年時在其供應鏈、產品和運營中實現淨零碳排放。