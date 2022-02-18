Gogoro VIVA MIX靈魂紫登場 這三市補助最高折27300
過去，女性消費大多集中服飾、保養品等，但隨著生活型態轉變，可以看見手機、等3C產品從黑白銀基本款，到如今的五顏六色，百花齊放，各家廠商無不大打顏色牌，搶攻女性市場，而愛玩色彩變化的Gogoro，旗下VIVA MIX去（2021）年2月甫上市，鮮明大膽的撞色風格便掀起車友們討論，更在情人節前夕推出 「靈魂紫限定版」，搭配高額政府補助，雙北、桃園最高可折27300元，分期只要日付銅板價，輕鬆就能入手夢幻系車款。
記者吳宗軒/綜合報導
2022-02-18 12:00:00
為何VIVA MIX能成為今（2022）年首發新色車款呢？根據Gogoro統計，2021年已售出超過26000輛的Gogoro VIVA MIX系列車款中，女性購車佔比將近6成，其中 21 歲到 35 歲族群佔比 40.23%，36 歲到 45 歲族群佔比 30.97%。進一步剖析，省力中柱與倒車輔助、搭載耐用好保養的FLO DRIVE™皮帶傳動系統等配備，都是能讓女性消費者快速好上手的貼心設計。
國際色彩權威PANTONE®彩通2022年度代表色「Very Peri」長春花藍，揉合紫紅與藍色，象徵無憂無慮的自信和大膽的好奇心，勇敢擁抱不同的可能性，恰與 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫傳達的獨特風格不謀而合，搶在情人節前夕推出，以神秘多變的漸層設計，讓機車不僅是單純的移動工具，且購車即能擁有限定標配的鋁合金 Y 型置物架與 Gogoro 靈魂紫專屬安全帽，更是滿足女性多變的個性化需求的風格配件。
如果有車，但想換車的人也別擔心，Gogoro指出，全台門市都有提供老舊車輛汰舊換新服務，幫車主免費估價中古油車，舊車車價可全額折抵於新車；雙北和桃園，只要符合政府新購或汰購補助資格，就可享最高補助27300元；基隆最高補助22300元；花蓮最高補助21300元；台東最高補助20300元，彰化、嘉義最高補助為18300、16300元。同時，隨著新年開始各家廠商紛紛推出新款電動機車，想要購車的消費者也相當期盼其他縣市能盡快公佈今年的電動機車補助方案。
除了政府補助，4/10前購買Gogoro VIVA MIX和Gogoro VIVA XL全車系，還能獲得「Gogoro 20吋城市輕旅行李箱」； 3/15 前下訂Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版再抽價值30000元的的「台北 W 飯店 壯美客房住宿券」及價值1980元的「台北 W 飯店 雙人下午茶券」，讓新年買車有望喜上加喜，夢幻一整年。