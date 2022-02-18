「艾拉秀」將在高雄演出 Ella海報被笑稱像《殭屍》身軀
重啟開唱！Ella陳嘉樺出道邁入20個年頭，打造首度個人大型巡演《艾拉秀》，從2020年台北首站揭幕後，粉絲敲碗等待了一年半，終於正式宣布將在5月28日（六）晚間17:00移師高雄演出，地點就在高雄流行音樂中心海音館。這兩年各大演出活動隨著疫情滾動調整，原訂去年演出的計畫延期到今年，Ella雖然覺得可惜，但也相信這一切都是最好的安排，更多時間留給自己與家人相處，學跳舞、煮菜練出了許多新技能。本身是屏東人的她，這次回到高雄開唱也可說是另類的返鄉，她對著鄉親朋友們喊話：「我當然是做好準備了！解接一定會給大家滿滿的、驚喜的，有歡笑有淚水的艾拉秀。」門票將於3月12日中午12點在拓元售票系統正式開賣！
娛樂中心/綜合報導
2022-02-18 02:00:00
不同於台北場，這回艾拉秀展現新穎的風格與內容，從曝光的主視覺海報就可以看見顛覆，只見Ella以一襲白色純白造型，蹲坐著模樣宛如企鵝般，臉部更配戴上充滿拼貼、造型感十足的面具！引發網路話題熱烈討論，更被笑稱彷彿韓劇「殭屍校園」般的詭異身軀，事實上這樣的主視覺可說是原汁原味的呈現Ella特質，呼應「艾拉秀」那無法定義、不被設限的主軸，造型一出不僅讓人驚艷，對於這場大秀更添期待。Ella拍攝時笑稱是自虐行為，不斷挑戰為難自己身形的高難度動作，卻樂在其中：「喜歡肆無忌憚地玩，像艾拉秀一樣不設限，不是你想像那種一般的演唱會，我玩得很愉快！但怪表情不能做太多，不然會有皺紋。」
拍攝成果令Ella自己好滿意，不忘笑著恐嚇視覺團隊，「我個人非常期待！但他們剉著等，一定不知道怎麼選照片」。過程中嘗試許多不符合人體工學的姿勢，攝影師頻頻給出奇怪指令，例如「不要看到腳」、「臉歪過去」等，但兩人合作多次默契十足，Ella打趣形容：「攝影師滿會弄我，但我也滿會折磨自己，姿勢不是那麼常規、漂亮擺拍的照片，但這種東西才好玩，才可以跳脫框架！」至於高雄站演出是否有新亮點，Ella搶先透露，絕對是有升級，就像是2.0的進化，在歌單、造型、腳本上都會有調整，也開始與導演開會討論，陸續進入魔鬼式的籌備彩排階段了，相約屆時高雄相見，要一起High翻高流！
吸睛的是，這次Ella所配戴的特製透視面具，由設計師根據演出的精神與訊息，再進而發想手工製作而成，細看這異材質面具的五官細節後，彷彿就是一場艾拉秀的精華濃縮，頭頂上的皇冠從之前的元素延伸，更升級層次后的氣勢！兩隻雙眼各具不同視角，面具右眼以珠寶復古為框，戴上後Ella左眼則置入其中，面具左眼則呈現繽紛，輔以孔雀羽毛、白色珍珠為眼球，默默滴出一滴水晶淚珠，代表著艾拉秀充滿歡笑，又充滿後座力十足的感動，嘴巴上則勾勒出一個愛心紅唇，代表著「愛」的主題，在內容與歌單都充滿愛情、親情等不同愛的面向。Ella對著透視面具愛不釋手，笑稱要拿回家好好收藏當傳家寶。（編輯：薛羽彤）