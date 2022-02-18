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錢都去哪了？GDP破十年新高　上班族均薪5年來首下滑

▲2021年GDP成長率高達6.28%，但人力銀行今（18）日公布「2021年度薪資調查報告」顯示，上班族均薪五年來首度下滑。（示意圖／shutterstock）
▲2021年GDP成長率高達6.28%，但人力銀行今（18）日公布「2021年度薪資調查報告」顯示，上班族均薪五年來首度下滑。（示意圖／shutterstock）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-18 13:27:22

2021年GDP成長率上修至6.28%，創下近11年來的新高紀錄，雖然台灣的經濟成長力道驚人，但經濟成長並未反映「薪情」，人力銀行今（18）日公布「2021年度薪資調查報告」顯示，上班族均薪甚至五年來首度下滑，來到每月37,213元。

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根據1111人力銀行「2021年度薪資調查報告」顯示，上班族去年整體平均薪資37,213元，相較於2020年的37,807元，整體薪資減幅1.57%、594元，創下近5年來首度下滑。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在去年歷經兩個多月的三級警戒期間，民眾消費習慣明顯改變，紛紛轉往網路線上購物，龐大的訂單量，使得倉儲物流業在疫情中一枝獨秀，而在振興五倍券、百貨週年慶、雙十一購物節的效應下，倉儲物流業績「成長有感」，因而「運輸物流/倉儲/貿易」從業人員的薪資逆勢上揚，相較去年小幅增加0.11%，已是產業之冠。

在去年5月中旬實施全國三級警戒，使得部分產業被迫暫停營業或是門市商家低維運狀態，其中以「一般服務業」、「旅遊╱休閒╱運動」和「餐飲／住宿服務」三大產業衝擊明顯，不僅薪資表現敬陪末座，更呈現負成長，分別下降1337元、1358元、1324元。

▲在振興五倍券、百貨週年慶、雙十一購物節的效應下，倉儲物流業績「成長有感」，因而「運輸物流/倉儲/貿易」從業人員的薪資逆勢上揚，相較去年小幅增加0.11%，已是產業之冠。（圖／人力銀行提供）
▲在振興五倍券、百貨週年慶、雙十一購物節的效應下，倉儲物流業績「成長有感」，因而「運輸物流/倉儲/貿易」從業人員的薪資逆勢上揚，相較去年小幅增加0.11%，已是產業之冠。（圖／人力銀行提供）
黃若薇指出，雖然主計總處將全年的GDP上修至6.28%，但亮眼的經濟表現並未反映在薪資上，2021年整體平均薪資為37,213元，5年來首度下滑，加上國內受到通膨影響，消費者物價指數（CPI）上升逾2.8%創下近13年新高，薪資不增反減以及物價上漲效應，上班族的貧窮感受愈來愈深刻。

該調查報告指出，高薪產業以「電子科技/資訊/軟體/半導體」均薪42,187元獨佔鰲頭，其次的是「金融投顧/保險相關」40,855元，而「建築營造/不動產相關」則以40,488元排名第三。而高薪職務方面則以「光電IC/電子通訊」均薪47,003元最吃香，其次則是「電腦系統/資訊/軟硬體」44,054元及「營建/製圖/施作」43,648元。與去年相比，部份職務薪資有小幅提升，分別為「操作/維修/技術服務」的薪資成長0.49%、「採購物流/品質檢測」0.14%及「光電IC/電子通訊」0.1%。

黃若薇指出，去年科技產業園區營運大爆發進、出口額分別達到117.27億及166.76億美元，致使產業業薪資行情依然維持領先地位，為迎接金融業數位轉型及ESG趨勢，金融投顧/保險相關行業也紛紛祭出高薪吸引優質人才，而國內房市榮景持續，具即戰力的建築營造/不動產相關從業人員薪資自然水漲船高。

為了鼓勵上班族找到好工作並穩定久任，人力銀行加碼舉辦「百萬紅包大歡送」活動，只要成功媒合工作就能報名，經審核通過即送1千元紅包，合計將送出1,111個名額送完為止，另外，到職滿3個月者，還有機會抽中1萬元就職大紅包，即日起至5月31日止，建議求職者把握年後轉職熱度積極投遞履歷。
 

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