▲ 福特六和汽車擴展服務量能積極徵才

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現階段 Ford 全台展示中心及服務據點超過 50 處，並積極全面佈局據點升級，整體以 Ford Signature 品牌識別打造更寬廣的車輛展示區域，並以木質元素點綴，創造人與人間更自在放鬆的舒適氛圍，帶來嶄新的 Ford 品牌體驗。未來，在持續優化的前提下，對於專業人才有更積極的需求，邀請具備以下條件的優秀人才加入台灣車壇前三大品牌的 Ford 大家庭，在完善培訓制度下自我實現並共同推展美好顧客旅程，創造人生職涯新成就：





認同 Ford 致力實踐人人都能擁有一輛好車的理想。

對車輛銷售充滿熱忱並追求顧客滿意，有志加入市場銷售前三大品牌的菁英銷售員。

隨著 Ford 新車車主數量大幅成長，福特六和汽車協同全台經銷夥伴持續更新專業服務廠硬體設施和設備，更不斷為提供車主最佳售後服務及頂尖維修品質而努力，邀請具備以下條件的服務及技術人才加入專業服務廠人員行列：





靈活應變、秉持不斷進步的精神，創造超乎顧客期待的服務體驗。

具備熱忱並發揮影響力，志於為顧客打造優質的汽車售後服務。

樂於接受挑戰、專注於專業能力提升，願意由 Ford 資深工作夥伴引領，踏入汽車領域一展長才。

Ford 汽車創辦人 Henry Ford 的核心理念為「我將為大眾製造以最好的材料、由最好的員工所生產，人人都買得起的好車」，福特六和汽車將守護品牌初衷，持續帶來優異 Ford 車款和相關品牌服務，並且打造培養人才的優質就業環境，讓所有在Ford 大家庭的工作夥伴透過完整豐富職訓課程，在台灣前三大汽車品牌中發揮個人長才，共同成長茁壯。



