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Suzuki Saluto 125、Swish 125 雙車型新色登場

▲ Suzuki Saluto 125、Swish 125 雙車型新色登場
▲ Suzuki Saluto 125、Swish 125 雙車型新色登場

2GameSome - 有車賞

2022-02-18 14:25:00

台鈴工業針對 Saluto 125 和 Swish 125 兩款速克達於 2022 年春季推出全新車色。除了完美呼應車身線條外，更增添時尚氣息。同時，因應全球減碳環保趨勢及政府環保政策，Saluto 和 Swish 更配備全新七期 SEP 節能引擎，即日起至 3/31 皆有專屬優惠活動。

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Saluto 125延續義大利的命名，凸顯其義式風格。義大利獨有的設計美學，搭配日本工藝內涵，創造日義混血的科技新時尚速克達。本次共推出兩款新車色：「盧卡綠」和「熱那亞紅」，盧卡綠代表活力和希望，象徵新生、代表生命的狀態，呈現成熟、動感活力的生命狀態；熱那亞紅則是漂亮和力量的結合，以熊熊烈火的形象給予人們無窮鬥志與勇氣。本次改款除了精緻亮眼的外觀顏色，台鈴更注重“人車合一”的新美好移動體驗，在S aluto 125 加入同級車唯一配備汽車級 Keyless 免鑰匙啟動系統，脫下鑰匙的包袱，感應器靠近車身1.5公尺隨即解鎖，更兼具防盜效果，讓您騎車從容不迫、優雅自在。 

Swish 125 因應新世代 Hayabusa 的推出，承襲自「隼」獨有的設計語彙，新年式車款採用與 Hayabusa 相同配色（黑金、銀紅、藍銀），呈現大器與內斂性格。Swish 125 概念源於「Light Sporty Agility Commuter」，產品設計兼具運動感與靈活性，並提供優秀日常使用機能與動力駕馭體驗。高亮度 LED 大燈搭配光河 LED 雙層尾燈大幅提升騎車安全性、LCD 全液晶儀表板與重車級雙油門線為您清晰掌握行車資訊、大容量置物箱與 USB 充電孔將您的需求通盤列入考量，人性化的設計讓移動體驗更愉快。

Swish 125 和 Saluto 125 皆配備日本研發設計的 SUZUKI Eco Performance 全新七期節能引擎，SEP 共有四大特色：輕量小型化、安靜低噪音、節能低油耗以及加速性能強，高效的動力使您悠遊於都會、暢遊於山路。650 cc 的機油交換量相較其他競爭對手更是幫助車主省下養車開銷。低摩擦技術，在低中高速轉速域皆能有完美的動力輸出並降低耗損。兩款車型更保留了獨家保留救急踩發桿預留孔位，車主可自由選配，當啟動不易或電源不足時，只要輕鬆踩踏踩發桿擺脫困境，就能提供您更安心的騎乘旅程。

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