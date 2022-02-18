春節不能出國　連假馬上又來　一家人就怕這味引衝突

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觀察市面上只有傳統紙菸可以合法取得，但行政院會日前通過《菸害防制法》全文修正草案，即將進入立法院進行討論及審議，草案內容將禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，並禁止電子煙，納管加熱菸。不過，其實已有許多指標性的國家趨向納管新興菸品，以鄰近台灣的日本為例，該國已開放加熱菸、無尼古丁的電子煙，並且規範電子煙的生產，行銷規範則訴諸業者的高度自律。
此外，包括美國、加拿大、南韓等數十個國家，陸續開放加熱菸或電子煙等新興菸品，並針對菸品成分、標籤、健康警示文字規範等進行清楚的管理，同時對製造、進口、銷售、廣告、促銷行為等課以責任，期望能達到降低吸菸率、減少菸害的願景。
就新興菸品的立法規制方面，目前台灣政府的態度仍偏向保守。日前行政院會通過《菸害防制法》全文修正草案中禁止電子煙，同時也納管加熱菸等菸草產品，對此目前國內正反意見均有，有人贊成全面禁止新興菸品，亦有認為傳統菸品和新興菸品應有不同的規範管制，以減害為目標，讓吸菸者在不同階段有不同的選項，而不是全面防堵。
對菸癮者來說，從不受歡迎的菸臭味中解脫、減少對人體以及環境的傷害，談何容易？新興菸品絕不是完全無害，但也期望透過更多科學證據佐證，讓減少菸害再進一步。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
參考來源：
https://www.tobaccoharmreduction.net/en/thr
https://casaa.org/education/
https://join.gov.tw/idea/detail/a959d697-0f29-4277-9211-4d92d1760bb0