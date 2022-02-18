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春節不能出國　連假馬上又來　一家人就怕這味引衝突

▲假期不能出國，連假馬上就到，別讓回家變成家庭衝突。（圖／shutterstock）
▲假期不能出國，連假馬上就到，別讓回家變成家庭衝突。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-02-18 17:00:00

因全球疫情未平息，國定連假也只能減少出遊與群聚，待在家同時也考驗著與家人生活習慣的磨合，尤其如果對有吸菸者的家庭更是場嚴峻的考驗。一眨眼，228連假馬上就要到來，假期當中，家庭成員若有菸癮者想抽菸，卻又擔心菸味纏身、影響家人健康，但在陽台抽影響鄰居、在浴室抽菸味散不去還有可能隨管道飄散，成為家人甚至鄰居之間的衝突導火線。

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對此，近年開始出現所謂的「新興菸品」。但究竟「新興菸品」是什麼？與傳統菸品有什麼不同？事實上，「新興菸品」並不是完全對健康無害的產品，近期《菸害防制法》修正案也送入立法院，各界都在針對納管與否進行討論。如果吸菸者們下定決心要落實戒菸，可直接尋求專業醫事機構協助，或是洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務。完全杜絕菸品、徹底遏止私有交易，是最完美的終極理想。然而，現實的狀況是世界上仍有吸菸選項，因此菸草減害(Tobacco Harm Reduction)這個觀念被提出，主要目的為透過科學及新科技發展試圖減少傳統菸草產品對人體健康、社會環境的傷害。

▲傳統紙菸與新興菸品（包含加熱菸、電子煙、口含菸品等）的差異。（圖／ 網路資料整理）
▲傳統紙菸與新興菸品（包含加熱菸、電子煙、口含菸品等）的差異。（圖／ 網路資料整理）
觀察市面上只有傳統紙菸可以合法取得，但行政院會日前通過《菸害防制法》全文修正草案，即將進入立法院進行討論及審議，草案內容將禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，並禁止電子煙，納管加熱菸。不過，其實已有許多指標性的國家趨向納管新興菸品，以鄰近台灣的日本為例，該國已開放加熱菸、無尼古丁的電子煙，並且規範電子煙的生產，行銷規範則訴諸業者的高度自律。

此外，包括美國、加拿大、南韓等數十個國家，陸續開放加熱菸或電子煙等新興菸品，並針對菸品成分、標籤、健康警示文字規範等進行清楚的管理，同時對製造、進口、銷售、廣告、促銷行為等課以責任，期望能達到降低吸菸率、減少菸害的願景。

就新興菸品的立法規制方面，目前台灣政府的態度仍偏向保守。日前行政院會通過《菸害防制法》全文修正草案中禁止電子煙，同時也納管加熱菸等菸草產品，對此目前國內正反意見均有，有人贊成全面禁止新興菸品，亦有認為傳統菸品和新興菸品應有不同的規範管制，以減害為目標，讓吸菸者在不同階段有不同的選項，而不是全面防堵。

對菸癮者來說，從不受歡迎的菸臭味中解脫、減少對人體以及環境的傷害，談何容易？新興菸品絕不是完全無害，但也期望透過更多科學證據佐證，讓減少菸害再進一步。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 


參考來源：

https://www.tobaccoharmreduction.net/en/thr
https://casaa.org/education/
https://join.gov.tw/idea/detail/a959d697-0f29-4277-9211-4d92d1760bb0

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