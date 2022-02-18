不聽媽媽的話！天后負氣嫁經紀人　淪提款機2年後離婚

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某次，張靚穎遇見一名貌似經紀人的男子馮珂，對方向她表示，依她的實力不能只當駐唱歌手，承諾「跟著我，保證妳前途無量」，馮珂便帶張靚穎征戰大小比賽，直到2005年參加選秀節目《超級女聲》，張靚穎才一夕爆紅。
馮珂體貼的照顧，讓張靚穎漸漸對他產生情愫，然而，馮珂卻自稱已經離婚，實際上老婆、小孩卻在國外，從小缺少父愛的張靚穎，很快陷入與馮珂的愛情漩渦，所有事都聽命男方，渾然不察自己成為馮珂的賺錢機器。
張靚穎的母親一眼就看出馮珂心懷不軌，認為對方不單純、不值得信任，極力反對兩人的戀情，但張靚穎完全聽不進去，母女為此起爭執時，張靚穎說馮珂早就單身，「我相信就好」，兩人從2003年交往，期間張靚穎不知當了第三者，而馮珂則到2005年才和前妻離婚。
21歲生日當天，張靚穎單方面公開認愛馮珂，馮珂聞訊火大，動用媒體關係迴避，理由是會影響張靚穎的事業；又過了10年，張靚穎在演唱會上直接對馮珂說「我不想一個人過了」、「願意娶我的話就上來」，馮珂跪地求婚，雖然多數人給予祝福，但也有「張靚穎逼婚」的聲音出現。
2016年11月，張靚穎和馮珂在義大利古堡舉行浪漫婚禮，張靚穎的媽媽沒有出席，據傳，小倆口雖然公開宴客，卻沒登記。而女兒婚禮前，張靚穎媽媽發布公開信，指出馮軻不僅欺騙張靚穎感情，還侵吞張靚穎和公司股份，直言馮軻不值得讓女兒託付終身，大力反對婚事，馮軻則否認一切指控。
2017年10月，張靚穎和馮珂被爆出分居，隔年4月傳出離婚，5月狗仔拍到張靚穎和一名年輕男性牽手、挽手，互動親密，才傳出張靚穎和馮珂玩完的消息，這也讓外界感嘆，張靚穎婚變果然應證母親當年的憂慮，想必張靚穎本人一定後悔莫及，浪費多年才體會到媽媽的苦心。（編輯：楊穎軒）