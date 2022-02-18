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不聽媽媽的話！天后負氣嫁經紀人　淪提款機2年後離婚

▲張靚穎有段不順遂的婚姻。（圖／張靚穎臉書、微博）
▲張靚穎有段不順遂的婚姻。（圖／張靚穎臉書、微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-18 18:30:00｜2022-02-18 18:46:03

「海豚公主」、大陸歌手張靚穎因寬廣音域而得其名，星途光明的她，為大陸目前商業價值最高的女歌手之一，平均年收入11億元人民幣（約48億元新台幣），但事業成功，感情路卻很坎坷，她當年為了嫁大18歲男友，不惜和媽媽鬧翻，更直接在演唱會「逼婚」，不聽老人言的結果就是爆出被當提款機、誤當小三，草草結束2年短命婚，令人不勝唏噓。

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▲▼張靚穎是大陸一線女歌手。（圖／張靚穎臉書、愛奇藝國際站）
▲▼張靚穎是大陸一線女歌手。（圖／張靚穎臉書、愛奇藝國際站）
▲張靚穎遭選手嗆聲。（圖／愛奇藝台灣站）
張靚穎是家中長女，因父母重男輕女，從小沒得到太多關愛，但張靚穎沒因此怨恨，還在父母相繼病倒後扛起家計，不過直到父親過世，父女仍未和解。憑天籟嗓音、高顏值外貌，注定要當明星的張靚穎後來漸漸被看見，身邊也出現眾多追求者。

某次，張靚穎遇見一名貌似經紀人的男子馮珂，對方向她表示，依她的實力不能只當駐唱歌手，承諾「跟著我，保證妳前途無量」，馮珂便帶張靚穎征戰大小比賽，直到2005年參加選秀節目《超級女聲》，張靚穎才一夕爆紅。

▲張靚穎有外貌又有才華，是少數打進國際樂壇的大陸女歌手。（圖／張靚穎臉書）
▲▼張靚穎有外貌又有才華，是少數打進國際樂壇的大陸女歌手。（圖／張靚穎臉書、微博）
▲▼張靚穎有外貌又有才華，是少數打進國際樂壇的大陸女歌手。（圖／張靚穎臉書、微博）
馮珂體貼的照顧，讓張靚穎漸漸對他產生情愫，然而，馮珂卻自稱已經離婚，實際上老婆、小孩卻在國外，從小缺少父愛的張靚穎，很快陷入與馮珂的愛情漩渦，所有事都聽命男方，渾然不察自己成為馮珂的賺錢機器。

▲張靚穎愛上經紀人馮珂（右）。（圖／張靚穎微博）
▲張靚穎愛上經紀人馮珂（右）。（圖／張靚穎微博）
張靚穎的母親一眼就看出馮珂心懷不軌，認為對方不單純、不值得信任，極力反對兩人的戀情，但張靚穎完全聽不進去，母女為此起爭執時，張靚穎說馮珂早就單身，「我相信就好」，兩人從2003年交往，期間張靚穎不知當了第三者，而馮珂則到2005年才和前妻離婚。

▲張靚穎和媽媽感情很好，但母女曾為婚事反目。（圖／張靚穎微博）
▲張靚穎和媽媽感情很好，但母女曾為婚事反目。（圖／張靚穎微博）
21歲生日當天，張靚穎單方面公開認愛馮珂，馮珂聞訊火大，動用媒體關係迴避，理由是會影響張靚穎的事業；又過了10年，張靚穎在演唱會上直接對馮珂說「我不想一個人過了」、「願意娶我的話就上來」，馮珂跪地求婚，雖然多數人給予祝福，但也有「張靚穎逼婚」的聲音出現。

2016年11月，張靚穎和馮珂在義大利古堡舉行浪漫婚禮，張靚穎的媽媽沒有出席，據傳，小倆口雖然公開宴客，卻沒登記。而女兒婚禮前，張靚穎媽媽發布公開信，指出馮軻不僅欺騙張靚穎感情，還侵吞張靚穎和公司股份，直言馮軻不值得讓女兒託付終身，大力反對婚事，馮軻則否認一切指控。

▲母親沒參加義大利婚禮，張靚穎（右一）無奈表示，為了媽媽（中）把大陸婚宴延期，希望媽媽能出席，也認為自己的婚姻禁得起時間考驗，左一為張靚穎前夫馮珂。（圖／新浪娛樂微博）
▲母親沒參加義大利婚禮，張靚穎（右一）無奈表示，為了媽媽（中）把大陸婚宴延期，希望媽媽能出席，也認為自己的婚姻禁得起時間考驗，左一為張靚穎前夫馮珂。（圖／新浪娛樂微博）
▲張靚穎（左）和媽媽關係緊密。（圖／張靚穎微博）
▲張靚穎（左）和媽媽關係緊密。（圖／張靚穎微博）
2017年10月，張靚穎和馮珂被爆出分居，隔年4月傳出離婚，5月狗仔拍到張靚穎和一名年輕男性牽手、挽手，互動親密，才傳出張靚穎和馮珂玩完的消息，這也讓外界感嘆，張靚穎婚變果然應證母親當年的憂慮，想必張靚穎本人一定後悔莫及，浪費多年才體會到媽媽的苦心。（編輯：楊穎軒）

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