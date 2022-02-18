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KYMCO Ionex「為你先發 超錢補助」！1 補 2 送 3 免費積極搶市

▲ KYMCO Ionex「為你先發 超錢補助」！1 補 2 送 3 免費積極搶市
▲ KYMCO Ionex「為你先發 超錢補助」！1 補 2 送 3 免費積極搶市

2GameSome - 有車賞

2022-02-18 19:55:00

全球機車專業品牌 KYMCO（光陽）看好虎年電動車市場虎虎生豐，今日宣布開年超大優惠限時專案「為你先發 超錢補助」，一次釋放超佛心三大利多：1 補「保證補貼政府補助差額」、2 送「來店賞車試乘送 7-11 百元商品卡」、3 免費「全民換電免費 799/499 資費折抵至年底」。

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Ionex 超錢補助電視廣告今日首播正式為新一波促銷優惠加大宣傳。
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Ionex 行銷長林振盛預估這波 Ionex 最新優惠推出，可減少民眾普遍等補助觀望氣氛，消費者只要購買 Ionex 電動機車，Ionex 保證依縣市公告做差額補貼，民眾買車絕對不吃虧，2022政府補助最高可享新台幣14,000元！

最新Ionex換電站突破 1,000 站來到 1,065 站，在邁向 2,000 站之際，Ionex 為感謝消費者支持，特將「全民換電免費 799/499 折抵」實施至 2022 年底，Ionex 新北中和專賣店黃濬瀚經理表示「寒冬送暖，這會是增加成交率的超大利多，真是令人振奮的好消息」。Ionex 全台專賣店熱鬧迎接「Ionex 為你先發 超錢補助」，來店賞車試乘之後，留下有效個資與聯繫方式，即可獲贈 7-11 超商百元商品卡。Ionex 行銷長林振盛表示：「此次 Ionex 搶先市場推出購車優惠活動，祭出最強購車補助、資費優惠、消費者體驗贈禮，優惠活動三箭齊發，就是要回饋所有支持者。」

Ionex 行銷長林振盛：「不僅只透過 Ionex 的貼補差價，讓民眾在 2022 年入手 Ionex 電動機車可以享有與 2021 年相同的補助金額，Ionex 也要讓民眾享有一樣的換電優惠。」
Ionex 行銷長林振盛：「不僅只透過 Ionex 的貼補差價，讓民眾在 2022 年入手 Ionex 電動機車可以享有與 2021 年相同的補助金額，Ionex 也要讓民眾享有一樣的換電優惠。」
Ionex 新北中和專賣店黃濬瀚經理表示「Ionex 超錢補助專案寒冬送暖，這會是增加成交率的大利多。」黃經理更熱情邀請消費者踴躍前往專賣店試乘 Ionex 電動機車，只要賞車試乘就能獲得超商百元商品卡。
Ionex 新北中和專賣店黃濬瀚經理表示「Ionex 超錢補助專案寒冬送暖，這會是增加成交率的大利多。」黃經理更熱情邀請消費者踴躍前往專賣店試乘 Ionex 電動機車，只要賞車試乘就能獲得超商百元商品卡。
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