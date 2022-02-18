KYMCO Ionex「為你先發 超錢補助」！1 補 2 送 3 免費積極搶市
全球機車專業品牌 KYMCO（光陽）看好虎年電動車市場虎虎生豐，今日宣布開年超大優惠限時專案「為你先發 超錢補助」，一次釋放超佛心三大利多：1 補「保證補貼政府補助差額」、2 送「來店賞車試乘送 7-11 百元商品卡」、3 免費「全民換電免費 799/499 資費折抵至年底」。
2GameSome - 有車賞
2022-02-18 19:55:00
Ionex 行銷長林振盛預估這波 Ionex 最新優惠推出，可減少民眾普遍等補助觀望氣氛，消費者只要購買 Ionex 電動機車，Ionex 保證依縣市公告做差額補貼，民眾買車絕對不吃虧，2022政府補助最高可享新台幣14,000元！
最新Ionex換電站突破 1,000 站來到 1,065 站，在邁向 2,000 站之際，Ionex 為感謝消費者支持，特將「全民換電免費 799/499 折抵」實施至 2022 年底，Ionex 新北中和專賣店黃濬瀚經理表示「寒冬送暖，這會是增加成交率的超大利多，真是令人振奮的好消息」。Ionex 全台專賣店熱鬧迎接「Ionex 為你先發 超錢補助」，來店賞車試乘之後，留下有效個資與聯繫方式，即可獲贈 7-11 超商百元商品卡。Ionex 行銷長林振盛表示：「此次 Ionex 搶先市場推出購車優惠活動，祭出最強購車補助、資費優惠、消費者體驗贈禮，優惠活動三箭齊發，就是要回饋所有支持者。」