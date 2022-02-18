▲ 75,800 起！PGO ZAN 125 「智慧」登場

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PGO ZAN125 車色設定上，提供變色藍、炫亮白、鈦灰色等三種車色。承襲智慧 DNA 結合 Keyless 無鑰匙系統，搭配 NFC 智慧鑰匙卡片使用，高達 281 兆組防盜編碼，一卡在手，輕巧的體積，不僅收納便易，還能確保極高防盜性，輕靠指定位置「嗶」一聲，即可啟動多功能旋鈕，直覺化的配置，讓使用者操作輕鬆無比！現在更推出精品 KEYFOB 智慧感應鑰匙磁扣(註1)，可依需求進行加購。此外，ZAN125 可共用智能 PGO GO APP 功能，整合了車況診斷、保養維修履歷，更結合了智慧液晶儀表防盜功能，多重防盜防範守護；自訂超速警示，超速時紅色燈條將明滅警示，再也不怕國家級追焦；儀表時間同步設定，時程掌控清楚明瞭；方向燈連動配置，不怕遺忘關閉，更精準掌控動態；加上夜間 LED 氣氛燈控制，心情照明由你決定，要你多時髦就有多時髦。
搭載 Smart Engine 2.0 引擎，兼具優異性能與環保科技，低油耗、高動力的輸出特性，依使用者需求，計算噴射燃油量與時機，運用歧管噴射供油直接點火技術，升級動力、節能環保，加上 PGO 引以為傲的 NASA 鋁合金活塞，採用潤滑塗層強化抗摩擦機能，同時降低阻力，使最大輸出馬力10.1匹。
PGO ZAN125 配備五段可調後雙槍避震器，可隨使用者需求來進行調整，足以應付台灣顛簸的路面，強化了支撐度及舒適性外，更穩定了操駕感受，而高亮度大燈及 LED 尾燈/方向燈的配置，讓 ZAN125 的視線更明亮、視野更加寬廣。
在制動系統上，PGO 提供了 ABS 與 VCBS 兩種車型選擇，其 VCBS 變比例連動煞車系統 (Variable Combined System)，較傳統 CBS 高出約 16% 的煞車性能，變比例連動煞車完成理想前後輪煞車力配比，一手輕鬆連動前後雙煞車，此一優化可更有效地縮短煞車距離，提升煞車穩定性與安全性，加上五段可調後雙避震，讓後座乘客既平穩又安心。同時，推出搭載德國大廠 ABS 單迴路防鎖死煞車系統可供選擇。
PGO ZAN125 擁有同級車款最低車身高 735mm、最長舒適坐墊 728mm、最寬置腳空間 260mm，加上後置物箱大容量，無論自載雙載都給你前所未有的友善。標配 USB QC 3.0 座充，提供更有效率的充電模式。在精品配件上，PGO ZAN125 同步推出後貨架(註2)、貨架平板(註3)、後靠背(註4)，讓承載機能更具靈活與彈性。
【公告市售價】
➤ ZAN 125 CBS 版 $75,800
➤ ZAN 125 ABS 版 $79,800
即日起至 2022/03/31 止
至 PGO 直營/經銷門市訂購 ZAN 125
可享超值摩登風格獻禮
➤ U GO ZAN 飛行外套，市價 $2,980 (限量500件)
➤ 丟車賠車保障一年，市價 $2,500
➤ 真正分期12/18期0利率
(註1) 感應鑰匙磁扣 S920613257
(註2) 後貨架 S920610501
(註3) 載貨平台 S920610495
(註4) 後靠背 S920610487
➤ 上述精品配件設定/安裝工資另計