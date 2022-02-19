王仁甫風光返校！學生唱《我難過》迎接　豆花妹：好感人

中視週日綜藝節目《飢餓遊戲》播出「獵人獎金追捕賽」，來到華岡藝校闖關玩遊戲，王仁甫久違重返母校不禁回憶湧現，當走進校園時，學生見到王仁甫紛紛熱情迎接，不只大喊學長，甚至一度全班合唱《我難過》迎接，連豆花妹都直喊：「好感人喔！」豆花妹蔡黃汝還特地走到「華藝之光」的公告欄「檢查」，沒想到滿滿的星光牆就是沒有王仁甫的照片，與學弟妹熱情呼喚的場面形成強烈對比，讓豆花妹忍不住笑到不行。





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▲王仁甫（左二）重回母校和學生一同闖關。（圖／中視提供）

王仁甫經過文化大學時更忍不住爆料：「小刀以前都混這裡的。」他還開玩笑說：「他（小刀）以前讀華岡的嘛，但他都在文大的宿舍出現。」旁人一聽立馬追問「都在這把妹？」王仁甫語帶保留：「不好說，不好說。但以前小刀的照片都會在公告欄出現，上面寫著『小心，狼出沒』！」





▲廖允杰闖《飢餓遊戲》最自豪體力。（圖／中視提供）