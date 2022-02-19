「2PM男神」尼坤突破演出　挑戰泰國鬼片高峰

泰國億萬票房男星尼坤（Nichkhun）主演的全新嚇破膽神作《凝弒》釋出中文海報與驚悚預告，在預告影片中，尼坤飾演藝術品修復師提姆，必須修復一幅詭異的女子畫像，提姆說：「你知道蒙娜麗莎嗎？有人說，當你凝視著她的眼睛，也會感覺到她在看你…」由泰國人氣女星查雅妮飾演的女主角小儒（Chayanit Chansangavej）也神秘地說：「只要視而不見，它就無法傷害你。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-19 12:30:00
驚悚片《凝弒》是他尼坤的第四部泰國電影作品，對於突破形象反差，尼坤透露：「這是我第一次出演恐怖片，我喜歡挑戰自己，不管是變換新造型，或是嘗試不同以往的角色以及劇本類型，對我來說都是很大的突破。以往我給人的形象都是陽光暖男，在《凝弒》中，觀眾可以看到完全不一樣的我！」
電影《凝弒》描述小儒（查雅妮 飾演）在藝術家父親過世後繼承了兩幅毀損的女子畫像，她找來藝術品修復師提姆（尼坤 飾演）修復這兩幅作品，以便轉售賺取醫治女兒眼疾的費用。修復過程中，陸續發生一樁樁無法解釋的恐懼事件，宛如解開了封印在畫作中的駭人秘密，小儒開始惡夢連連產生幻覺、女兒出現一些令人不寒而慄的異常行為、威脅生命的意外更不斷發生。