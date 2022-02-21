炎亞綸歌唱比賽超敢講評　用舌吻舉例講解口腔共鳴

我是廣告 請繼續往下閱讀
清新女聲9Gna，在線上投票激戰最後10分鐘被一位同樣參選男LIVER犧牲自己救回晉級到可上節目比賽的12強，演唱《路過人間》陶晶瑩提醒她唱一些口氣詞、狀聲詞時要小心需要不同的設計以免過於平淡，好奇問她是否交過男友，還問「有舌吻過嗎？」9Gna害羞笑說「媽媽在看」陶晶瑩一聽連忙說「媽媽在看？那沒有！」炎亞綸立刻笑說「其實那個共鳴只要改成舌吻的口腔就可以了，因為你剛才是比較閉上嘴巴在唱，你的高音，如果像陶子姐剛說那是比較上下拉開的，它就會比較好出來，你太在意那扁扁的嘴巴了，一個小小的地方改過來就會很不一樣」炎P新奇指導，引來現場一陣驚呼。
超強遊覽車唱將「哇囍米粒」擔任遊覽車導遊多年，遊覽車上用歌聲征服許多客人，曾有人陶醉於她的歌聲揚言喊要娶她，帶到黑社會老大團還收到六千元紅包，她選唱江蕙的《七老八十》參賽，陶晶瑩聽得專注陶醉，講評「我非常喜歡她，她唱台語歌完全沒用江湖技巧或哭腔，然後她細節都有，她處理的感情都剛剛好，就像江蕙處理台語歌一樣，不油不膩有自己女性的魅力在裡面，我剛出門時看到風雨又濕冷，原本心情不太好，想不到來了看到這段表演，我覺得一切值回票價。」陶晶瑩給出滿分六個燈，哇囍米粒贏得20個燈首集節目最高分。
本季參賽者中被視為十分有冠軍相的創作才女衣喬Aki，已擁有200首以上自己創作歌曲，說這次參賽主要原因就是想透過這次比賽分享自己的創作讓大家聽見，以中國風自創曲《醉翁先生》參賽，帶傷上場的她笑說小年夜自己不小心踢到桌子造成左腳受傷打著石膏，加上脖子又扭到，受到炎亞綸稱讚以她今天這種身體狀態表現算是各方面都掌握滿好的，衣喬說「我大學念音樂系應用音樂組，有位老師也是亞綸老師的老師，她常在課堂上拿亞綸老師非常努力認真學音樂的事勉勵我們，一定努力要做到像他這樣」與學長相認後，阿Ken說「她今天有同情票之外，還得到學長票了！」
躲在直播間唱歌三年的人氣LIVER曼曼兒，終於被粉絲鼓勵到離開直播間首次站上舞台參賽，獻唱黃乙玲《無字的情批》，卓義峯稱讚曼曼兒的輕重音掌控很好，坦言很喜歡她把傳統台語歌的唱法唱到很好，直說是自己今天表演中最喜歡、覺得是今天唱得最好的，炎亞綸也說「今天我們很幸運聽到各種台語歌的唱法，相較前面唱的淡雅的，還以為這位她會粉味很重，但其實不會耶，我比卓義峯勇於承認我還滿喜歡的，喜歡就按喜歡好不好」接著給燈評分卓義峯六個燈按很快，曼曼兒也獲得20個燈高分。（編輯：薛羽彤）