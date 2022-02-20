▲ MINI ELECTRIC 純電掀背 即日起新台幣 3 萬元就可預訂

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全新 MINI Electric 電動車由 MINI 發源地－英國牛津工廠製造，搭載純電馬達驅動前輪，擁有 184 匹最大馬力、270Nm 最高扭力、0-100km/h 加速 7.3 秒的性能表現；承襲 MINI 3-Door 三門掀背寬輪距、低重心、短前後懸的經典車身比例，採用前單接頭彈簧柱、後多連桿懸吊系統；巧妙配置於車體底部的高壓鋰電池模組充分體現 MINI 空間運用智慧，不僅無損行李廂載物空間，更造就比 MINI Cooper S 更低 0.3cm 的車輛重心，創造純粹 Go-kart 駕馭體驗。
享受駕馭樂趣的同時，MINI Electric 配備專為電動車調校的 DSC 動態穩定控制系統，全時偵測行車狀況與駕駛需求。位於車輛啟動撥桿左側的動能回充調整撥桿，可根據駕駛需求調整動能回充效能，靈活控制回充制動效果與電能效率，幫助駕駛適應純電操控。
除了 MINI 全車系原有的三種駕駛模式外，MINI Electric 更新增全新 GREEN+ 模式，降低不必要的電力消耗，提升電池續航力，提供更省電環保的純淨駕馭體驗。駕駛亦可選擇一般的 GREEN 模式、擁有靈敏轉向與加速性的 SPORT 模式，或是在兩者之間取得平衡的 MID 模式。
都會純電美學
全新 MINI Electric 在經典MINI 3-Door 三門掀背設計語彙上，採用 MINI 電動車專屬代表色 Energetic Yellow。專屬色調 Energetic Yellow 點綴於車頭水箱護罩、車側方向燈飾板與車尾車型銘牌的S徽飾上，後視鏡外蓋同樣以 Energetic Yellow 跳色呈現。進入座艙，副駕前方深灰色的 MINI Cooper SE Electric 內裝飾板亦有 Energetic Yellow點綴；MINI Cooper SE 專屬電子排檔、MINI 整合式數位儀錶上醒目的黃色設計；而致敬經典戰鬥機駕駛艙撥桿設計的車輛啟動撥桿，同樣採用 Energetic Yellow。按下撥桿，伴隨以摩斯密碼「MINI」打造的啟動音效，純電駕馭即刻展開！
MINI Electric 專屬 Logo 由左邊Electric 字首「E」，與右邊象徵純電駕馭的插頭，組成 MINI 經典圓形設計圖樣，再加入 Energetic Yellow，MINI Electric 專屬 Logo驕傲置入於車尾左後方、方向盤徽飾上；專屬絲絨腳踏墊以刺繡工法呈現 MINI Electric Logo，搭配黃色縫線；充電孔蓋板上的 MINI Electric Logo 更採用雕刻設計。還有 MINI Cooper SE 專屬 17 吋 Power Spoke 鋁圈，以英式插頭為靈感延伸出獨一無二的幾何設計，Energetic Yellow 點綴鋁圈與輪圈蓋外緣，定義純電潮身分不容錯認。
環島充電佈局
MINI Electric 電動車採用 Type1（J1772）交流與 CCS Combo 1 直流充電接口，鋰電池模組總容量 32.6kWh，續航里程達 234 公里*。使用直流高速充電站最快僅需 36 分鐘即可以最大功率 50kW 從 0% 迅速充電至 80%，220V/32Ah 的家用交流充電座充電完成時間亦僅需 4.7 小時。*WLTP測試規範下所測得之數據
BMW 與 MINI 台灣總代理汎德依據台灣消費者的用車習慣與生活型態，攜手全台經銷商陸續於北、中、南、東各地建置 14 座全新 BMW i 高速充電站，覆蓋率遍佈全台，預計最快今年第二季開始就能陸續完成台灣 BMW i 高速充電站建置，搭配全台現有超過 2,000 座的公共交流充電座。
遠距科技與多項安全配備
全新 MINI Electric 電動車可於 MINI APP 中遠端遙控車輛功能，只要智慧型手機在手，即可於 APP 中監控電池充電狀態、續航里程、尋找充電站，方便車主提早規劃旅程。亦可遠端上鎖/解鎖車門、控制空調通風系統、掌握車輛狀態與位置、預先傳送行程目的地至車上、輕鬆線上預約保養等。
MINI Electric 電動車設計符合 BMW 集團嚴謹的高標準安全規範，一旦車輛發生碰撞即會立即關閉所有電動驅動裝置，確保使用者與愛車安全。以電能驅動的 MINI Electric 電動車，行駛間無二氧化碳排放，更無引擎噪音，因此 MINI Electric 特為行人設計獨特的車輛低速行駛音效，行人可依聲音遠近判斷車輛距離，保護行人用路安全。
MINI Electric 電動車亦標準配備碰撞預警系統與車道偏離警示功能，碰撞預警系統在時速大於 60 公里的駕駛情況下，經由高解析度攝影機偵測計算與前車的距離，當系統判定距離正急速縮短時，儀表板警示燈即會自動亮起；駕駛若仍未採取煞車動作，儀表板警示燈將會閃爍並發出警示音，並於駕駛煞車時同步啟動動態煞車系統以加強煞車力道。在時速 5~60 公里之間，若駕駛經前兩階段的預先警示後仍未採取煞車動作，系統將介入輔助煞車，最長可煞 1.5 秒。碰撞預警系統同時包含都會行人碰撞預警功能，在時速 10~60 公里的駕駛情況下，如偵測到前方有行人，儀表板警示燈與警示音將會自動啟動，系統會適時介入輔助煞車，最長亦可煞車 1.5 秒。車道偏離警示系統則會於車輛存在偏離車道分隔線風險時，透過方向盤震動提醒駕駛，幫助駕駛安全行駛於所選車道上。
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