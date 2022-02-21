【試駕】從9分變10分，Mazda CX-5 25T AWD Signature終於等到你了

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有鑑於休旅車的興起，Mazda除Mazda 3與CX-30，CX-5一直都是品牌在市場的銷售主力，縱使CX-5外型如先知般有著不退流行甚至引領趨勢的設計，但動力與智慧駕駛輔助等方面，在面對市場競爭對手就難免有些弱勢，沒關係，Mazda在日前導入小改款CX-5，並且將消費者期待已久的動力與智慧駕駛輔助系統一次補足。
以往欲購買CX-5的消費者或車主都會很羨慕CX-9車主，不是多了第三排兩座，而是引擎蓋底下那具2.5升 Skyactiv-G渦輪引擎，現在不用羨慕了，因為Mazda趁推出小改之際，替CX-5準備了擁有230hp/42.8kgm渦輪動力。
雖然動力輸出和CX-9相同，但反而更喜歡在CX-5的反應，因CX-5車重更輕緣故，所以在加速方面相對有著更飽滿的感受。從踩下油門便開始呈現2.5升自然進氣和CX-9所無法比擬更強勁的推力，甚至還營造出頗有性能休旅的味道，而且此股能量從低速一路延伸至高速域都不會疲軟。不過CX-5畢竟屬於休旅車設定，因此不要幻想會有像鋼砲或性能車，重踩身體被壓住的貼背感，實際反應像似大排量層層堆疊線性的供給能量。
如果想進一步感受更猛力道，CX-5也為各位準車主備 Mi-Drive智慧駕駛模式供切換，以往Sport模式在CX-5自然進氣車型中並沒有太過鮮明的轉變，但多了渦輪增壓現在的Sport模式可是有會讓人興奮，輸出反應更積極、更強悍的表現，另外也準備Off-Road模式以應付郊外崎嶇道路。
強調人馬一體的Mazda，CX-5也秉持此設計理念，沒有刻意營造運動風格，但透過懸吊系統調校與G-Vectoring Control Plus G力導引控制系統，在彎中CX-5卻能以最自然態度輕鬆通過，同時亦保有休旅車應有的舒適性，若進一步加快速度四輪驅動系統也能將四顆19吋輪子緊貼路面，渦輪動力亦能在出彎時立即給予飽滿加速感。不過要是用更激烈方式入彎，較長的懸吊行程與突如下沉的回饋，會提醒你這是一輛休旅車。
小改CX-5不僅搭載大家都期待的渦輪動力，在外觀上水箱護罩與鍍鉻飾條進行微幅修飾，最大改變則式頭燈採用L型日行燈設計，與以往相比小改後的CX-5顯得更炯炯有神且更有質感，尾燈也同樣與頭燈呼應，大幅提升夜晚辨識度，同時於視覺上也更有層次感受。
車艙方面則維持相同的細膩格局，軟質/皮革飾板、Nappa真皮座椅、實木飾板等營造出超越同級，媲美高級車的質感氛圍。配備部分可惜未能配備10.25吋中控螢幕，不過好在原本的8吋螢幕介面搭配控制旋鈕已有非常直覺的操作。另外無線Apple CarPlay與Android Auto連接、無線充電和Bose音響系統，也符合消費者開車時所需一切配備。
雖然車艙格局與配備沒有大幅進化，但小改CX-5將CTS巡航模式車道維持進化至全速域0～145km/h皆可作動，搭配 MRCC全速域主動車距控制巡航系統，讓CX-5終於擁有Level 2半自動駕駛能力，對於經常高速公路往返和產品競爭力都有莫大助益與提升。
小改CX-5透過外觀小幅修飾帶來更具質感的樣貌，但最受消費者關注與產品重點，則是2.5升渦輪動力與具備Level 2半自動駕駛能力，飽滿厚實的加速與CTS實際作動表現都沒讓人失望，但相信不少消費者會對2.5升排氣量稅金有所猶豫，與2.0升自然進氣車型相比，25T車型每月需多支付416元/每年5,000元稅金與更高車價，合不合算你們自己評估。