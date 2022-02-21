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【試駕】從9分變10分，Mazda CX-5 25T AWD Signature終於等到你了

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-21 00:25:20

Mazda CX-5支持者終於不用羨慕CX-9車主了，Mazda於日前導入小改CX-5，外型不僅較以往更雅緻有質感，重點終於導入消費者期待已久的2.5升渦輪引擎，與全速域CTS巡航模式車道維持系統。

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有鑑於休旅車的興起，Mazda除Mazda 3與CX-30，CX-5一直都是品牌在市場的銷售主力，縱使CX-5外型如先知般有著不退流行甚至引領趨勢的設計，但動力與智慧駕駛輔助等方面，在面對市場競爭對手就難免有些弱勢，沒關係，Mazda在日前導入小改款CX-5，並且將消費者期待已久的動力與智慧駕駛輔助系統一次補足。

Mazda終於滿足消費者期望，導入2.5升渦輪的CX-5。
Mazda終於滿足消費者期望，導入2.5升渦輪的CX-5。
以往欲購買CX-5的消費者或車主都會很羨慕CX-9車主，不是多了第三排兩座，而是引擎蓋底下那具2.5升 Skyactiv-G渦輪引擎，現在不用羨慕了，因為Mazda趁推出小改之際，替CX-5準備了擁有230hp/42.8kgm渦輪動力。

雖然動力輸出和CX-9相同，但反而更喜歡在CX-5的反應，因CX-5車重更輕緣故，所以在加速方面相對有著更飽滿的感受。從踩下油門便開始呈現2.5升自然進氣和CX-9所無法比擬更強勁的推力，甚至還營造出頗有性能休旅的味道，而且此股能量從低速一路延伸至高速域都不會疲軟。不過CX-5畢竟屬於休旅車設定，因此不要幻想會有像鋼砲或性能車，重踩身體被壓住的貼背感，實際反應像似大排量層層堆疊線性的供給能量。

如果想進一步感受更猛力道，CX-5也為各位準車主備 Mi-Drive智慧駕駛模式供切換，以往Sport模式在CX-5自然進氣車型中並沒有太過鮮明的轉變，但多了渦輪增壓現在的Sport模式可是有會讓人興奮，輸出反應更積極、更強悍的表現，另外也準備Off-Road模式以應付郊外崎嶇道路。

CX-5在有了渦輪推動，不論彎路出彎或加速都擁有暢快的感受。
CX-5在有了渦輪推動，不論彎路出彎或加速都擁有暢快的感受。
2.5升渦輪引擎230hp/42.8kgm輸出雖沒變，但CX-5車重較輕所以有比CX-9更強勁的加速表現。
2.5升渦輪引擎230hp/42.8kgm輸出雖沒變，但CX-5車重較輕所以有比CX-9更強勁的加速表現。
Mi-Drive智慧駕駛提供Normal/Sport/Off-Road模式。
Mi-Drive智慧駕駛提供Normal/Sport/Off-Road模式。
強調人馬一體的Mazda，CX-5也秉持此設計理念，沒有刻意營造運動風格，但透過懸吊系統調校與G-Vectoring Control Plus G力導引控制系統，在彎中CX-5卻能以最自然態度輕鬆通過，同時亦保有休旅車應有的舒適性，若進一步加快速度四輪驅動系統也能將四顆19吋輪子緊貼路面，渦輪動力亦能在出彎時立即給予飽滿加速感。不過要是用更激烈方式入彎，較長的懸吊行程與突如下沉的回饋，會提醒你這是一輛休旅車。

G力導引控制系統、四輪驅動與Mazda風格調校，CX-5在彎中也保有樂趣，但太快懸吊作動會提醒它是休旅車。
G力導引控制系統、四輪驅動與Mazda風格調校，CX-5在彎中也保有樂趣，但太快懸吊作動會提醒它是休旅車。
小改CX-5不僅搭載大家都期待的渦輪動力，在外觀上水箱護罩與鍍鉻飾條進行微幅修飾，最大改變則式頭燈採用L型日行燈設計，與以往相比小改後的CX-5顯得更炯炯有神且更有質感，尾燈也同樣與頭燈呼應，大幅提升夜晚辨識度，同時於視覺上也更有層次感受。

魂動之翼鍍鉻飾條進行加粗處理，日行燈也改L型設計。
魂動之翼鍍鉻飾條進行加粗處理，日行燈也改L型設計。
CX-5 25T AWD Signature車型採用車身同色護板配置。
CX-5 25T AWD Signature車型採用車身同色護板配置。
尾燈與頭燈呼應也採用L型日行燈。
尾燈與頭燈呼應也採用L型日行燈。
雙大口徑排氣管增添運動氛圍。
雙大口徑排氣管增添運動氛圍。
車艙方面則維持相同的細膩格局，軟質/皮革飾板、Nappa真皮座椅、實木飾板等營造出超越同級，媲美高級車的質感氛圍。配備部分可惜未能配備10.25吋中控螢幕，不過好在原本的8吋螢幕介面搭配控制旋鈕已有非常直覺的操作。另外無線Apple CarPlay與Android Auto連接、無線充電和Bose音響系統，也符合消費者開車時所需一切配備。

雖然車艙格局與配備沒有大幅進化，但小改CX-5將CTS巡航模式車道維持進化至全速域0～145km/h皆可作動，搭配 MRCC全速域主動車距控制巡航系統，讓CX-5終於擁有Level 2半自動駕駛能力，對於經常高速公路往返和產品競爭力都有莫大助益與提升。

座艙沒有改變，但整體質感氛圍仍屬於高水準。
座艙沒有改變，但整體質感氛圍仍屬於高水準。
Nappa真皮座椅提供良好的乘坐感受。
Nappa真皮座椅提供良好的乘坐感受。
實木飾板是25T AWD Signature車型才有的配備。
實木飾板是25T AWD Signature車型才有的配備。
2,700mm軸距提供不錯的乘坐空間。
2,700mm軸距提供不錯的乘坐空間。
行李廂不僅具有上下分層設計，20S Carbon、20S Premium、25T Sport、25T Signature車型層板反面更有防水材質。
行李廂不僅具有上下分層設計，20S Carbon、20S Premium、25T Sport、25T Signature車型層板反面更有防水材質。
可惜中控螢幕依舊為8吋規格，但介面搭配控制旋鈕還是非常直覺好用。
可惜中控螢幕依舊為8吋規格，但介面搭配控制旋鈕還是非常直覺好用。
全車系標配無線Apple CarPlay與Android Auto連接。
全車系標配無線Apple CarPlay與Android Auto連接。
新增Hands-Free感應式電動尾門，雙手提物時用腳步偵測即能開起尾門。
新增Hands-Free感應式電動尾門，雙手提物時用腳步偵測即能開起尾門。
7吋數位儀表沒有絢麗介面，但還是可以清楚提供各項資訊。
7吋數位儀表沒有絢麗介面，但還是可以清楚提供各項資訊。
CTS巡航模式車道維持系統進化至全速域0～145km/h皆可作動。
CTS巡航模式車道維持系統進化至全速域0～145km/h皆可作動。
小改CX-5透過外觀小幅修飾帶來更具質感的樣貌，但最受消費者關注與產品重點，則是2.5升渦輪動力與具備Level 2半自動駕駛能力，飽滿厚實的加速與CTS實際作動表現都沒讓人失望，但相信不少消費者會對2.5升排氣量稅金有所猶豫，與2.0升自然進氣車型相比，25T車型每月需多支付416元/每年5,000元稅金與更高車價，合不合算你們自己評估。

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