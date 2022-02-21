Mazda將以使用生質燃料之Mazda2 Bio Concept參加日本Super Taikyu Series耐力賽

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車壇致力於減碳與永續性發展，尋求各種更環保的新能源；因此Mazda將一部分開發資源用於生質燃料，並在2022年，以Mazda2 Bio Concept參加日本Super Taikyu Series耐力賽。Mazda2 Bio Concept是基於搭載Skyactiv-D柴油動力的Demio/Mazda2開發而來，將使用Euglena Co.Ltd 開發的名為Susteo的100%生質柴油。
本賽季日本Super Taikyu Series耐力賽將共有七站賽事，首戰將在3月19日於鈴鹿賽車場展開，而最受關注的則是6月在富士賽車場所舉辦的24小時耐力賽，而其餘分站比賽時間則為5或6小時。在分組部分，則有包括：對應FIA GT3規範的ST-X組、對應TCR規範的ST-TCR組與對應GT4規範的ST-Z組等三個專用賽車組別，以及ST-1~5之五個對應一般市售車改裝車款之組別。而Mazda2 Bio Concept則是會參加由大會特許參賽的ST-Q組別。
本賽季日本Super Taikyu Series耐力賽將共有七站賽事，首戰將在3月19日於鈴鹿賽車場展開，而最受關注的則是6月在富士賽車場所舉辦的24小時耐力賽，而其餘分站比賽時間則為5或6小時。在分組部分，則有包括：對應FIA GT3規範的ST-X組、對應TCR規範的ST-TCR組與對應GT4規範的ST-Z組等三個專用賽車組別，以及ST-1~5之五個對應一般市售車改裝車款之組別。而Mazda2 Bio Concept則是會參加由大會特許參賽的ST-Q組別。
Mazda正依循著多元化解決方案之綜合戰略，以利達到永續性與碳中和，Mazda希望藉由投入傳統混合動力、柴油動力、純電動車與插電式混合動力來擴充產品線，同時，推廣再生燃料，如以永續性原料〈微藻脂肪與用過的食用油〉製成下一代生質柴油，且不會減損糧食作物的產量。生質柴油可望取代目前的柴油，動力系統無須作大幅更動，甚至無須更動，因此，可預期生質燃料可在促進碳中和上發揮可觀效益。