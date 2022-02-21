7.5萬，PGO J-bubu 115 文青派對正式上市！

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PGO 以文青派對風為主題，將 J-bubu 妝點成一道道療癒舒服的甜點。 三款新色的代表甜點和顏色分別為：小山園抹茶-灰綠色，濃郁香醇的風味，彷彿旅行在京都的古色古香中；栗子蒙布朗-奶茶色，細緻滑順的感受，既輕盈又優雅；雲朵白乳酪-羊絨白色，雲朵般的層次，愛不釋手的純白質地，最是溫暖百搭。三種細緻可口的甜點，如同精巧吸睛的 J-bubu，不帶咖啡因卻令人著迷上癮。
延續歐式美學，簡單流線設計勾勒出復古高雅的車身外型。在貼心配備上，擁有沙發級舒適坐墊、大容量車廂空間、USB QC 2.0快充、輕巧省力中柱...等；在動力配置上，運用 ROBUST 油冷新動力搭配世界大廠 BOSCH 新一代的噴射系統，超強馬力大幅領先同級車，此外，STOP & GO 引擎怠速啟動系統的裝置，可有效節省怠速等紅燈的引擎燃燒，節能減碳愛地球；而在制動力上，搭配雙碟煞、後雙避震，並採用汽車等級 CBS 連動式煞車系統，起步靈巧，操控自在外，也讓騎乘更加安全無虞。
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J-bubu 115 CBS 文青派對版
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