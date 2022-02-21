特企／全方位車內外行車記錄器　UltraDash Z3保障超有感

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過去曾發生計程車司機遭乘客毆打重傷的社會案件，也讓靠開車謀生的運將們人人自危。為了協助Uber、計程車司機遇到酒醉嘔吐、暴力乘客等狀況能夠自保，Cansonic UltraDash Z3特別推出另一款雙廣角鏡頭商業版，藉由180度可旋轉鏡頭的特性，即可車內、車外同步錄影，再搭配商業版獨有的紅外線夜視功能，就算處在夜間或是低光源的昏暗場景，依然能夠提供清楚完整的影片內容。
李經理表示，「近來行車糾紛常遇到火爆駕駛人直接走近車旁攻擊或謾罵衍生衝突暴力事件，一般鏡頭固定朝向前方的行車紀錄器，對於側面就無能為力，這時才想拿出手機拍攝也可能錯失重要過程。」由於Cansonic UltraDash Z3標準版及商業版的雙鏡頭皆具備180度自由旋轉的優點，讓使用者可視情況自行將鏡頭調整至合適角度持續進行記錄，讓錄影畫面不中斷，甚至能適時發揮嚇阻對方採取進一步的激烈行為，讓用戶更安心有保障。
此外，為維護消費者權益，強調售後體驗的Cansonic祭出業界唯一的「30天內不滿意均可退貨」服務。李經理強調，「我們歡迎消費者試用，若覺得不滿意，只要產品無損傷、缺件皆可直接退貨或換貨，公司還會全額負擔運費，讓消費者體驗產品零負擔；如果在使用過程若有任何疑問，即使是周末六日非上班時間，也能透過臉書客服，隨時由專員協助客人解決問題。」更多產品資訊請至https://tw.cansonic.com查詢。