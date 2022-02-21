【車勢星聞】蜜雪兒羅德里奎茲主持《飛車逃生大挑戰》，率24車手上演「玩命關頭」真實版

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《飛車逃生大挑戰》由《玩命關頭》系列電影中飾演「唐老大」女友莉蒂（Letty）的拉丁美裔的美國女演員蜜雪兒‧羅德里奎茲擔任主持人，節目每集接受三位好手的挑戰，挑戰分為日間及夜間二場, 通過日間場次的前兩名才能奪得進入夜間場次的門票。而16公傾的追車場地分為五個區域，包括滿布管線的化學工業區、雜草遍地的荒蕪之地、高牆林立的行政區、到處是泥巴及坑洞的樹林區及停車場區，每個區域都有車子隨時爆胎的威脅! 加上訓練有素的追逐手在後頭追趕，參加的好手必須在只有一個目標：找到出口，盡快逃離，與其說是比賽，更像是一場生存挑戰，精采刺激程度就如同電影玩命關頭真實上演！
首集《飛車逃生大挑戰》由熱愛飆速的護理師索妮雅、熱衷改裝車的雷克斯，以及從小就夢想成為賽車手的艾卓安進行挑戰，他們都必須以自己的愛車做為逃亡時的唯一夥伴。索妮雅平日以照顧他人為職志，週末則獻給自己，賽車和賽道。從飄移起家，之後才投身柏油賽道競速的她在17歲時因車禍雙腳腳踝骨折，這次的意外反而成為放膽賽車的契機。索妮雅的愛車是2008年Nissan 350Z，改裝不多的配置適合柏油路，但抓地力在鬆軟路面上會受影響，端看她是否能依靠果決的反應在場上獲得傑出表現。雷克斯的夥伴是與他同年的1987年Mazda RX-7。從小野性十足的雷克斯把每輛車都當拉力車開，直到得到鍾愛的車，才開始學會細心呵護與調教車輛。他以這輛街車磨練技巧，培養出絕佳默契。這輛小巧敏捷的車原廠不附渦輪加壓系統，靠著原廠傳動系統與反應靈敏的差速器，他就能大展身手，可能有勝算。艾卓安駕駛的2001年Chevrolet Corvette從頭到尾都由他自行改裝，外型源自他12歲時開的卡丁車。艾卓安幼時有賽車天賦，卻因哥哥先獲得成為職業賽車手而錯失契機。《飛車逃生大挑戰Getaway Driver》將於2002年2月21日起每星期一晚間10點Discovery頻道首播。