秒殺款「小熊餅乾」立體悠遊卡：鼻子會發亮 開賣時間曝
小熊餅乾變成悠遊卡第二彈要來啦！過去家樂福曾經推出限定款「樂天小熊餅乾悠遊卡組」，直接將小熊餅乾立體外盒製成迷你版悠遊卡，一推出就立即秒殺。3月9日將再次推出家樂福獨賣，不同於前一次，這回直接以整顆小熊餅乾造型做成立體悠遊卡，萌度再升級，《NOWnews今日新聞》也獨家搶先開箱，替民眾整理出開賣資訊以及售價，想要收藏的民眾還得趕緊筆記下來，千萬不要錯過！
記者劉雅文/台北報導
2022-02-21 17:28:52
家樂福這回又獨家推出樂天小熊餅乾造型悠遊卡組，2021年是推出以經典的六角外盒設計的悠遊卡，2022年再升級以小熊餅乾造型推出立體悠遊卡，這次超可愛的立體悠遊卡還有一個設計巧思，就是在「逼」卡時，鼻子會發出亮光，可以說是萌度再升級，讓不少民眾直呼「太可愛！」除此之外，禮盒包裝還附上巧克力、草莓風味餅乾共四包，讓民眾不僅可以吃得到小熊餅乾，也能替通勤時間增添一份樂趣。
這次小熊餅乾悠遊卡將在家樂福量販及超市通路限量1萬組，並且在3月9日於全台同步開賣，3月10日也開放限量1萬組線上預購，每盒499元（詳細銷售資訊請見各門市公告），想要收藏的民眾還得好好留意了。