張瑞希「因為小三」險生大病 歷經《背叛愛情》人生改觀
經典韓劇《背叛愛情》由張瑞希、于熙珍主演，張瑞希因此劇星路亨通，但她卻透露因此差點得憂鬱症；近期，張瑞希受訪坦承，其實自己的個性跟演過的角色一點都不像，「一切都是演技」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-22 07:30:00
張瑞希算是大器晚成的女星，11歲就開始出道演戲的她，總是主角身邊好朋友的綠葉角色，直到接下《背叛愛情》，在劇中飾演對父親與小三計畫性復仇，緊湊的故事與麻辣的橋段，讓該劇一播出就受到熱烈歡迎，也讓張瑞希一舉坐下「復仇女神」的寶座。張瑞希曾說，她因怕看到觀眾評論，當時差點患上憂鬱症。
其實張瑞希並非一開始就這麼幸運，年輕時她試鏡多次落選，還曾經接到角色，到了要開拍階段被臨陣換角，讓她委屈躲在電視台廁所偷哭。拍攝《白痴王子》時，編劇希望演員配合結局變換髮型，所有人只有張瑞希更換，她因此得到編劇注意、從此被看好，才讓她得以接下編劇的下一部作品《背叛愛情》。
張瑞希近期換經紀公司並透露工作計畫，希望能發表新作與大家見面，並表示「復仇」只是自己其中一個面向，隨著年紀增長，她期盼能活得更圓融些。《背叛愛情》2月22日起，平日晚間8至10點在緯來戲劇台播出。