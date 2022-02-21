▲ 和泰推出「服務人才校園儲備計畫」畢業即取得原廠證照

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1. 畢業前通過檢定即取得 Toyota 原廠證照
2. 外地求學可選擇返鄉實習*1
3. 實習期間每月可獲得基本工資*2
特別設計的返鄉實習造福了部分學生，依意願選擇回到家鄉參與實習。經過甄選及媒合，共有 52 位學生加入「服務人才校園儲備計畫」，從 2 月開始展開實習。
和泰集團和泰汽車長期投入培育汽車技術人才落實企業社會責任，自 1991 年起陸續與高中職、大專校院等共 32 所學校產學合作，包含台北科技大學、南亞技術學院、彰師附工等，學校加入豐田技術教育支援計畫(T-TEP, Toyota Technical Education Program)，交流汽車科技新知、捐贈教材與實習車輛，提升學校教育軟、硬體之設備。今年2月也捐贈每所T-TEP學校汽車冷氣壓縮機，價值超過 300 萬元，截至目前累計捐贈金額超過 5,500 萬。未來也將持續秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，讓學生發揮所學，縮短職場適應期，畢業即就業，同時響應政府對技職教育的重視及提前儲備集團人才，創造產學雙贏。
*1：截至 2021 年底全台 Toyota 共有 123 間服務廠、30 間社區型保修站。
*2：實習期間至少須滿足每週工作五天，每天八小時的基本要求，詳細依照各經銷商規範。