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和泰推出「服務人才校園儲備計畫」畢業即取得原廠證照

▲ 和泰推出「服務人才校園儲備計畫」畢業即取得原廠證照
▲ 和泰推出「服務人才校園儲備計畫」畢業即取得原廠證照

2GameSome - 有車賞

2022-02-21 17:25:00

2021 年 Toyota 締造連續 20 年汽車銷售市佔 No 1，累積 10 年保有台數高達 116 萬，和泰集團和泰汽車也導入了社區型保修站，預計 2024 年全台合計將有 223 間服務據點，隨著服務升級，也創造更多就業機會。為協助學生畢業後順利進入職場，和泰汽車攜手八大經銷商，首次推出「服務人才校園儲備計畫」，提供高三的高中職、大四的大專校院學生一學期的職場體驗機會，同時針對外地求學的學生，可依照意願及職缺進行媒合，從全台服務廠及保修站中選擇返鄉參加實習，畢業前通過檢定，即可取得日本 Toyota 母廠認證的服務專員、一般維修/板噴技師資格證書，可憑此證照在全台經銷商求職皆獲認可，讓學生完成學業同時累積經驗，畢業即取得原廠證照。

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計畫特點：

1. 畢業前通過檢定即取得 Toyota 原廠證照

2. 外地求學可選擇返鄉實習*1

3. 實習期間每月可獲得基本工資*2

特別設計的返鄉實習造福了部分學生，依意願選擇回到家鄉參與實習。經過甄選及媒合，共有 52 位學生加入「服務人才校園儲備計畫」，從 2 月開始展開實習。

 和泰集團和泰汽車長期投入培育汽車技術人才落實企業社會責任，自 1991 年起陸續與高中職、大專校院等共 32 所學校產學合作，包含台北科技大學、南亞技術學院、彰師附工等，學校加入豐田技術教育支援計畫(T-TEP, Toyota  Technical Education Program)，交流汽車科技新知、捐贈教材與實習車輛，提升學校教育軟、硬體之設備。今年2月也捐贈每所T-TEP學校汽車冷氣壓縮機，價值超過 300 萬元，截至目前累計捐贈金額超過 5,500 萬。未來也將持續秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，讓學生發揮所學，縮短職場適應期，畢業即就業，同時響應政府對技職教育的重視及提前儲備集團人才，創造產學雙贏。

*1：截至 2021 年底全台 Toyota 共有 123 間服務廠、30 間社區型保修站。

*2：實習期間至少須滿足每週工作五天，每天八小時的基本要求，詳細依照各經銷商規範。

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