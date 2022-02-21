▲ 黑魂智上！宏佳騰 Ai-1 Sport+ 黑隱特仕版 97,980 元升級發表

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宏佳騰執行長林東閔表示，根據工業局電動機車產業網資料顯示今年領牌補助數量已達近 12%，為電車市場第二名，這次將旗下熱銷的 Ai-1 Sport 車款再進化，除了升級黃金鏈條以外，搭載的智慧儀表升級為儀表處理速度快 10 倍以上、藍牙連線更穩定、螢幕尺寸／解析度更清晰的 CROXERA 6，擁有次世代動態顯示介面，提供 SMART NOTICE 2.0 智慧通知、導航換電一鍵就 GO、Turn-by-turn 輔助導航、限速通知與測速照相提醒。
董事長特助鍾亞成進一步指出，宏佳騰智慧電車在成立短短三年內已成為業界唯一擁有綠牌、白牌與商務三輪完整系列車款的機車品牌。這次發表的 Ai-1 Sport+ 車款不僅升級擁有更快速的智慧儀表運算服務，消費者亦可選配加裝 AiR-1 行車紀錄器，讓該車款擁有 ADAS（先進駕駛輔助系統）的 DAPS 死角預防系統，讓騎士轉彎打方向燈時立即顯示後方影像，在過彎時擁有更廣的輔助視野，安全守護更全面。
此外，各縣市政府補助陸續公告之際，宏佳騰智慧電車加碼祭出多項購車優惠，２ 月 28 日前購買 Ai-1 Sport+、Ai-1 Sport／ABS、Ai-1 Comfort+、Ai-1 Ultra ABS 與 Ai-3 Comfort 系列任一車款，即贈總價值 3,000 元以上包含「品牌風格安全帽」、「簡約坐墊收納袋」跟「個性鑰匙皮套」的早鳥三好禮，還可搭配全車系指定信用卡最高 30 期零利率，最低月付不到 2,000 元將宏佳騰智慧電車騎回家。
而針對想購買智慧電車作為最佳拍檔的外送平台夥伴，宏佳騰智慧電車也推出 2 月 28 日前購買 Ai-1 或 Ai-3 任一車款（包含 Ai-1 Sport+），即可享有早鳥三好禮或原廠精品貨架組二擇一購車方案，讓您牽新車就可擁有外送載貨好幫手的高強度貨架配件。歡慶新車上市並提供消費者更完整的安全體驗，3 月底前選購 AiR-1 機車行車紀錄器，再贈送總價值 2,300 元的安全帽架與光學鏡面清潔液，限量 100 組。即日起至全台智慧門市試乘體驗並填寫問券，還可免費得到只送不賣、輕鬆拎著走的「品牌飲料提袋」乙個，數量有限、送完為止。