▲ 未來物種登台！M-Benz VISION AVTR 電動概念車現身寶麗廣塲

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

以電影《阿凡達》為靈感所打造的 VISION AVTR，探索人類、自然及機械之間的關係，體現品牌對於未來的想像，為未來人類居住環境提供完美的解答。Mercedes-Benz VISION AVTR 將於 2 月 1­9 日至 3 月 6日在台北BELLAVITA 寶麗廣塲亮相。台灣賓士更將位於 BELLAVITA 寶麗廣塲 B1 的 Mercedes-Benz SPACE 擴展至一樓中庭，建造一座絕美挑高的室內人工瀑布，川流不息的流水搭配高達六米的巨石陣，象徵著生生不息的生命力，開啟賓士在台的純電新篇章。隱藏在瀑布背後是一個秘密入口，打造融合最新科技的大自然場景，來自未來的電動概念車 VISION AVTR 靜立空間中央，需透過獨特的喚醒儀式來連結它，從喚醒、連結到操控，這個過程展現 Mercedes-Benz 的獨特研發能力。想要進入潘朵拉雨林，了解 VISION AVTR 電動概念車的奧妙所在嗎？歡迎有興趣的民眾參閱以下活動網站，填寫線上表單即可預約參觀時段，現場將有專人解說、語音導覽兩種參觀模式。歡迎訂閱台灣賓士官方臉書粉絲團、IG 粉絲頁，隨時掌握最新活動資訊。





×

×

展覽期間：2022 年 2 月 19 日至 3 月 6日

展覽時間：早上 11 點至晚上 8 點

展覽地點：BELLAVITA 寶麗廣塲一樓中庭（台北市信義區松仁路 28 號）

活動網站：https://mbtw.me/A2j

《Mercedes-Benz VISION AVTR 電動概念車四大亮點》





亮點一：VISION AVTR 電動概念車 演繹永續豪華





Mercedes-Benz 與電影《阿凡達》共同設計的 VISION AVTR 電動概念車，是一種前所未見、前衛先進的造車概念（ADVANCED VEHICLE TRANSFORMATION）。創作靈感起源於電影《阿凡達》中生長在潘多拉星球的納美人，其重視與大自然的和諧共處，取之於大地，回饋於大地，創造生生不息面貌，這樣的生活態度與 Mercedes-Benz 長期秉持的永續經營目標，不謀而合。VISION AVTR 電動概念車以永續及仿生概念為開發核心出發，藉由賓士造車工藝技術、先進感應科技與突破性的車輛設計，釋放車輛裡的智能靈魂，以先進電池技術打造零排放、高效能的動力系統，全車透明、與外在環境相互呼應的互動式車輛設計，進而呈現駕駛、科技與自然的完美融合，進一步體現 Mercedes-Benz 對於未來豪華車的永續理念。





亮點二： 透明車身內外合一 演繹車、駕駛、環境三方完美互動





以大地之母為啟發的 VISION AVTR 電動概念車，從電影中汲取靈感美學注入車款設計。全車採用 One Bow 結構底盤，全車外型透明圓滑且流順，車門採用整片玻璃材質打造，其車身包覆著 LED 燈的脈動光源照明，結合外界環境及車內駕駛動作，如同呼吸般閃動。不同於傳統 A 柱，VISION AVTR 電動概念車搭配多種顏色融合而成的半圓弧型 A 柱設計，柱內也有電子元素，會因駕駛及車輛互動而閃爍呼應。而車尾形似電影中潘朵拉雨林的生物，有著 33 個可具備太陽能電板功能的「仿生鱗片」（Bionic flaps），依照與外面世界的互動，如同呼吸孔開闔轉動，具體展現科技與車外環境的連結。





在車室空間的部分，則以 3D 方式來建構駕駛介面，內裝則是採 T 字形的中控台結構，超大螢幕的沉浸式體驗結合中央扶手上的操作，駕駛能將手放在中央扶手上的感應器，進行生物識別（Biometric connection）的人機連結，一旦連結成功，則會發出強烈的心跳聲，彷彿人車合一，無需方向盤操作車輛。座椅採用 DINAMICA® 純素皮革、地板取自Karuun （一種印尼藤條）製作、車室包覆由海洋廢料回收而成的布料，在如此高科技應用的車室中增添一抹宜人的自然氛圍。





亮點三：不被傳統限制 全車展現最新賓士先進科技





傳統從來不是拘泥不前的寄絆。在 VISION AVTR 電動概念車中，有著創新輪胎設計及扭力設計，展現自由及駕駛動感的無拘無束，車輛行駛時有近 30 度側移，如同「螃蟹式」橫向行駛。另一個科技重點則是使用介面。誰說開車需要方向盤？ 在 VISION AVTR 中沒有方向盤！取而代之的是中央扶手上的一個圓型扶手，可感應駕駛的脈搏及呼吸，產生脈動，並透過扶手操控車輛。





亮點四：高效電池技術 開啟永續移動新章節





VISION AVTR 電動概念車採用石墨烯的有機化學電池技術，不再依賴石油，完全消除了有毒或是稀有的金屬使用，首次直接使用 100% 可回收的有機電池技術。此外，車身上的「仿生鱗片」可以轉換太陽能為電力。車內使用的電池容量為 110kWh，不僅 15 分鐘內就可以充滿電，其續航力可高達 700 公里，承先啟後開創 Mercedes-EQ 電動車的動能高效應用。





Daimler AG 及 Mercedes-Benz AG董事會主席兼執行長 Ola Källenius 表示：「具有遠見的領先思考模式一直以來是我們重視的企業特質，將創新思考成為改革進步的最大動能，在 VISION AVTR 電動概念車所應用的 ADVANCED VEHICLE TRANSFORMATION 則是最好實證。未來我們將會推出更多更精彩、更加優異的移動科技，一同推動汽車產業及整體社會的演進。敬請期待！」





×

×